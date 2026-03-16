16/03/2026
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Fiscalizações no Alto Acre identificam 150 condutores sem CNH e retiram 225 veículos das ruas

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Fiscalizações no Alto Acre identificam 150 condutores sem CNH
Fiscalizações no Alto Acre identificam 150 condutores sem CNH/Foto: Reprodução

Operações de trânsito realizadas pela Polícia Militar na região do Alto Acre resultaram na identificação de 150 pessoas conduzindo veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As ações ocorreram ao longo dos meses de janeiro e fevereiro e também levaram à retirada de 225 veículos com irregularidades das vias públicas.

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As fiscalizações foram conduzidas pelo 5º Batalhão da Polícia Militar e abrangeram os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, cidades localizadas na faixa de fronteira do estado.

Durante o período das operações, os policiais realizaram 1.339 abordagens a veículos. O trabalho resultou ainda na aplicação de 394 autos de infração de trânsito, além de sete ocorrências relacionadas à condução sob efeito de álcool, conforme informou a corporação.

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Segundo a Polícia Militar, muitos dos veículos removidos apresentavam problemas como documentação irregular ou condições inadequadas de circulação, situações que representam risco à segurança no trânsito.

O comando do batalhão destacou que as fiscalizações fazem parte de uma estratégia contínua de reforço à segurança viária. Além da aplicação de multas e remoções, as equipes também realizam orientações aos condutores sobre o cumprimento das regras de trânsito.

A PM reforça que as operações devem continuar nos próximos meses, com o objetivo de reduzir acidentes e ampliar a conscientização de motoristas e motociclistas na região do Alto Acre.

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