Um vídeo impressionante, divulgado pela página Ceilândia Muita Treta, flagrou o exato momento em que um veículo foi “engolido” por uma cratera na via marginal de acesso à BR-070, na Expansão do Setor O, em Ceilândia (DF). O acidente ocorreu na noite deste domingo (15/03) e as imagens mostram o susto do condutor diante do afundamento repentino da pista.

No registro, um VW Gol de cor vermelha despenca dentro da vala aberta pelas fortes chuvas. Apesar da gravidade da cena, o vídeo também revela o alívio: o motorista conseguiu deixar o interior do veículo por uma das portas traseiras antes que o carro afundasse ainda mais na lama.

Atendimento e resgate

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou duas viaturas ao local. O condutor foi avaliado pelos socorristas e, por sorte, não apresentou ferimentos, recusando o transporte para unidades de saúde. O veículo, no entanto, permaneceu atolado na cratera aguardando a chegada de um guincho especializado.

Interdição e riscos

Devido ao risco de novos desabamentos, agentes do Detran-DF realizaram o isolamento total da área, impedindo a passagem de veículos e pedestres. A Defesa Civil do DF realizou uma vistoria preliminar e apontou que o incidente foi causado pelo rompimento de uma galeria da rede de águas pluviais, o que comprometeu a base do asfalto.

A Novacap já foi acionada para iniciar os reparos emergenciais na estrutura subterrânea. A recomendação é que os motoristas que utilizam a marginal da BR-070 busquem rotas alternativas e redobrem a atenção, já que o solo na região ainda apresenta instabilidade devido ao excesso de umidade.

Fonte: Metrópoles

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