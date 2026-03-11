Flamengo x Cruzeiro: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Maracanã será palco de um dos confrontos mais aguardados da rodada nesta quarta-feira (11/3). Flamengo x Cruzeiro medem forças em um duelo repleto de histórias e reencontros. A partida, válida pela 5ª rodada do Brasileirão 2026, coloca frente a frente o atual campeão carioca e o campeão mineiro em busca da liderança da competição nacional.
O jogo terá um sabor especial para as arquibancadas: o técnico Leonardo Jardim enfrenta seu ex-clube, o Cruzeiro, agora no comando do Rubro-Negro. Pelo lado mineiro, o retorno de Tite e do meia Gerson ao Maracanã promete mexer com as emoções dos torcedores flamenguistas.
Onde assistir e Horário
Para os torcedores que não estarão no estádio, a cobertura de Flamengo x Cruzeiro será ampla em diversas plataformas de transmissão.
Horário: 21h30 (Horário de Brasília).
TV Aberta: Rede Globo (para todo o Brasil).
Pay-per-view: Premiere.
Internet: YouTube (GE TV).
Prováveis Escalações
Ambos os treinadores devem mandar a campo o que têm de melhor, apesar do calendário apertado das competições continentais.
|Equipe
|Goleiro
|Defesa
|Meio-Campo
|Ataque
|Flamengo
|Rossi
|Varela, Ortiz, Pereira, A. Sandro
|Pulgar, Jorginho, Arrascaeta
|Carrascal, S. Lino, Pedro
|Cruzeiro
|Cássio
|Fagner, F. Bruno, Villalba, Kaiki
|M. Henrique, L. Silva, Gerson
|M. Pereira, Christian, Néiser
Reencontros e Expectativa
A presença de Gerson vestindo a camisa celeste no Maracanã é um dos pontos altos da noite. O “Coringa”, que fez história no Flamengo, agora comanda o meio-campo da Raposa sob a batuta de Tite. Do outro lado, Leonardo Jardim tenta consolidar sua filosofia no Rio de Janeiro diante do clube que o projetou recentemente no cenário brasileiro. A promessa é de casa cheia e um Flamengo x Cruzeiro decidido nos detalhes técnicos.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet