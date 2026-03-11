11/03/2026
Flamengo x Cruzeiro: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11/3), às 21h30, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã; partida é marcada pelo retorno de ídolos e técnicos aos seus ex-clubes

O Maracanã será palco de um dos confrontos mais aguardados da rodada nesta quarta-feira (11/3). Flamengo x Cruzeiro medem forças em um duelo repleto de histórias e reencontros. A partida, válida pela 5ª rodada do Brasileirão 2026, coloca frente a frente o atual campeão carioca e o campeão mineiro em busca da liderança da competição nacional.

O jogo terá um sabor especial para as arquibancadas: o técnico Leonardo Jardim enfrenta seu ex-clube, o Cruzeiro, agora no comando do Rubro-Negro. Pelo lado mineiro, o retorno de Tite e do meia Gerson ao Maracanã promete mexer com as emoções dos torcedores flamenguistas.

Onde assistir e Horário

Para os torcedores que não estarão no estádio, a cobertura de Flamengo x Cruzeiro será ampla em diversas plataformas de transmissão.

  • Horário: 21h30 (Horário de Brasília).

  • TV Aberta: Rede Globo (para todo o Brasil).

  • Pay-per-view: Premiere.

  • Internet: YouTube (GE TV).

Prováveis Escalações

Ambos os treinadores devem mandar a campo o que têm de melhor, apesar do calendário apertado das competições continentais.

Equipe Goleiro Defesa Meio-Campo Ataque
Flamengo Rossi Varela, Ortiz, Pereira, A. Sandro Pulgar, Jorginho, Arrascaeta Carrascal, S. Lino, Pedro
Cruzeiro Cássio Fagner, F. Bruno, Villalba, Kaiki M. Henrique, L. Silva, Gerson M. Pereira, Christian, Néiser

Reencontros e Expectativa

A presença de Gerson vestindo a camisa celeste no Maracanã é um dos pontos altos da noite. O “Coringa”, que fez história no Flamengo, agora comanda o meio-campo da Raposa sob a batuta de Tite. Do outro lado, Leonardo Jardim tenta consolidar sua filosofia no Rio de Janeiro diante do clube que o projetou recentemente no cenário brasileiro. A promessa é de casa cheia e um Flamengo x Cruzeiro decidido nos detalhes técnicos.

