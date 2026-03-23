23/03/2026
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Foragido da justiça é preso durante operação da PM no interior do Acre

A prisão foi possível após um trabalho de levantamento de dados e monitoramento

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A Polícia Militar destacou que a ação reforça a importância do trabalho integrado entre as equipes
A Polícia Militar destacou que a ação reforça a importância do trabalho integrado entre as equipes | Foto: Reprodução

Uma operação realizada pela Polícia Militar do Acre resultou no cumprimento de um mandado de prisão na manhã desta segunda-feira (23), em Sena Madureira. A ação ocorreu por volta das 7h50 e teve como alvo um indivíduo considerado foragido do sistema de monitoramento eletrônico.

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De acordo com informações repassadas pela assessoria do 8º Batalhão da PM (8º BPM), a prisão foi possível após um trabalho de levantamento de dados e monitoramento feito pelo Núcleo de Inteligência, com apoio das equipes de Policiamento Rural e da Equipe Alpha.

Durante a operação, os policiais montaram um cerco estratégico que permitiu localizar e prender o suspeito sem que houvesse qualquer tipo de resistência ou intercorrência. Após a captura, o homem foi conduzido e apresentado à autoridade competente, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis ao caso.

A Polícia Militar destacou que a ação reforça a importância do trabalho integrado entre as equipes, além de evidenciar o compromisso das forças de segurança no combate à criminalidade e no cumprimento de decisões judiciais no município.

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