Foragido suspeito de matar empresário usa avatar de IA para se defender

Um caso de homicídio na região de Franca (SP) ganhou contornos cinematográficos e tecnológicos nesta terça-feira (10). O principal suspeito de matar empresário em Franca usa IA, criando um avatar digital de si mesmo para publicar um vídeo de defesa nas redes sociais, mesmo estando foragido da justiça desde o fim do ano passado.

Maiky França é investigado pela morte de Alisson Wagner Nascimento, ocorrida em junho de 2023 durante uma festa em um rancho na divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG).

No vídeo bizarro gerado por Inteligência Artificial, o avatar de Maiky alega ter sido vítima de uma injustiça e que agiu em legítima defesa após ser agredido por três homens.

A versão do avatar digital

“Três homens me cercaram, me espancaram, machucaram meu olho com uma lata e ainda apontaram uma arma contra mim. Eu apenas me defendi pelo instinto da sobrevivência, como um Homo sapiens lutando para não morrer”, afirma o clone digital de Maiky na publicação. As imagens já estão sob análise do Ministério Público de Minas Gerais.

Relembre o crime e a fuga audaciosa

O crime brutal chocou a região na época. Alisson, que comemorava seu aniversário de 29 anos, foi morto com oito tiros após uma discussão que, segundo testemunhas, teria sido motivada por ciúmes de uma mulher.

A trajetória de Maiky até o uso da IA é marcada por polêmicas:

Prisão via Detetive: Ele foi preso em fevereiro de 2024, em Ilhabela (SP), após a mãe da vítima contratar um investigador particular para localizá-lo.

Fuga do CDP: Em 11 de dezembro de 2025, Maiky protagonizou uma fuga impressionante do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caraguatatuba (SP), escapando por um compartimento de recebimento de mercadorias enquanto trabalhava na limpeza.

“Não aguento mais tanta injustiça”

No vídeo produzido pela IA, o suspeito reitera que está “livre”, embora a justiça o considere foragido. O avatar encerra o depoimento com um apelo emocional: “Cada dia longe da minha família corta meu coração. Eu não aguento mais tanta injustiça. Eu só quero justiça, voltar para casa”.

A defesa de Maiky França mantém a versão de que a vítima, Alisson, estava armada no dia do crime e que o suspeito agiu apenas para salvar a própria vida. A polícia segue as buscas pelo paradeiro real do homem por trás do avatar.

Fonte: g1

Dirigido por ContilNet