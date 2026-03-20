FOTOS: confira a festa de inauguração do elevado Mamédio Bittar em Rio Branco

A inauguração do Elevado Mamedio Bittar, realizada nesta sexta-feira (20), reuniu autoridades, moradores e visitantes, em Rio Branco. O evento marcou a entrega oficial de uma das maiores obras recentes de mobilidade urbana da capital, considerada estratégica para melhorar o fluxo de veículos em um dos pontos mais movimentados da cidade.

A galeria de fotos do ContilNet mostra os principais momentos da inauguração, desde a chegada das autoridades até a participação da população em torno da obra que promete impactar diretamente a rotina de motoristas e pedestres em Rio Branco.

A obra recebeu investimento aproximado de R$ 27,4 milhões, com recursos provenientes de emendas parlamentares e contrapartida da Prefeitura de Rio Branco. Autoridades destacaram a importância do elevado para reduzir congestionamentos e aumentar a segurança no trânsito.

Além dos discursos oficiais, o espaço atraiu grande presença do público, que aproveitou o momento para conhecer de perto a nova estrutura, registrar fotografias e acompanhar a liberação simbólica do tráfego. O elevado também chamou atenção pelo paisagismo e pela iluminação, que passaram a integrar o cenário urbano da região.

Confira os principais clicks da noite:























































































































































