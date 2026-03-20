“Cara de capital”, diz Bocalom ao inaugurar Elevado Mamedio Bittar nesta sexta

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), destacou que a inauguração do Elevado Mamedio Bittar é uma das realizações da gestão.

“É uma realização de vida, porque eu sempre falei que nós vamos dar uma cidade com cara capital, está aqui a nossa Rio Branco hoje com cara de capital”, disse.

Bocalom destacou, ainda, que Rio Branco se tornou uma das capitais mais bonitas da região amazônica.

“Com isso a gente consegue atrair investimentos, eu não admito que a gente more em cima de uma terra tão boa, em um local com potencial tão grande, e a gente vive com tanto Bolsa Família. Eu quero que o nosso Acre desponte e respeite essa riqueza que ele tem. Uma obra dessa aqui, ontem à noite cheguei aqui uma e pouco da manhã, vindo de Brasília, vim fazer um vídeo, que quem tava comigo viu que eu acabei derramando lágrimas. É a emoção mesmo. É a emoção de saber que nós estamos cumprindo um trabalho, fazendo uma coisa bonita porque a nossa cidade merece, o nosso povo merece”, disse.

O prefeito destacou que o povo de Rio Branco é guerreiro e trabalhador. “Nós precisamos também continuar lutando para ter aqui a capital mais bonita da região norte”, afirmou.