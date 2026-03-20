20/03/2026
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“Cara de capital”, diz Bocalom ao inaugurar Elevado Mamedio Bittar nesta sexta

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Bocalom destacou, ainda, que Rio Branco se tornou uma das capitais mais bonitas da região amazônica.
Bocalom destacou, ainda, que Rio Branco se tornou uma das capitais mais bonitas da região amazônica | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), destacou que a inauguração do Elevado Mamedio Bittar é uma das realizações da gestão.

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“É uma realização de vida, porque eu sempre falei que nós vamos dar uma cidade com cara capital, está aqui a nossa Rio Branco hoje com cara de capital”, disse.

Bocalom destacou, ainda, que Rio Branco se tornou uma das capitais mais bonitas da região amazônica.

“Com isso a gente consegue atrair investimentos, eu não admito que a gente more em cima de uma terra tão boa, em um local com potencial tão grande, e a gente vive com tanto Bolsa Família. Eu quero que o nosso Acre desponte e respeite essa riqueza que ele tem. Uma obra dessa aqui, ontem à noite cheguei aqui uma e pouco da manhã, vindo de Brasília, vim fazer um vídeo, que quem tava comigo viu que eu acabei derramando lágrimas. É a emoção mesmo. É a emoção de saber que nós estamos cumprindo um trabalho, fazendo uma coisa bonita porque a nossa cidade merece, o nosso povo merece”, disse.

O prefeito destacou que o povo de Rio Branco é guerreiro e trabalhador. “Nós precisamos também continuar lutando para ter aqui a capital mais bonita da região norte”, afirmou.

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