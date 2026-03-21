21/03/2026
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Galvez e Humaitá disputam hoje vaga na Copa do Brasil e R$ 400 mil

Galvez chega completo para enfrentar o Humaitá no Tonicão; empate no tempo normal leva a decisão da vaga para os pênaltis

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Galvez e Humaitá disputam hoje vaga na Copa do Brasil e R$ 400 mil
O Imperador Galvez chega com força total após ser eliminado nas semifinais pelo Rio Branco por 2 a 1/ Foto: Reprodução

O Campeonato Acreano Sicredi reserva para este sábado (21), às 17h45, um confronto que carrega o peso de uma verdadeira final. Galvez e SC Humaitá entram no gramado do estádio Tonicão para disputar o terceiro lugar da competição, mas os olhos das diretorias e torcidas estão voltados para o que vem com a vitória: uma vaga na Copa do Brasil de 2027 e um bônus de participação de R$ 400 mil.

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Em caso de empate no tempo normal, o dono da vaga e da premiação será decidido nas cobranças de pênaltis.

Imperador Completo

Após a queda nas semifinais para o Rio Branco pelo placar de 2 a 1, o Galvez foca todas as suas energias na garantia do calendário nacional. O técnico Maurício Carneiro conta com uma vantagem estratégica importante: terá todo o elenco à disposição para a partida. Fiel ao mistério, a escalação oficial do Imperador só será revelada nos vestiários do estádio.

Tourão em Crise de Elenco

Do outro lado, o cenário é dramático para o técnico Rogério Pina. O Humaitá entra em campo com sete baixas confirmadas, todas por expulsão na derrota de 1 a 0 para o Santa Cruz. O “cartão vermelho em série” ocorreu após protestos ríspidos contra a não marcação de um pênalti no último lance do jogo anterior.

Estão fora do duelo decisivo:

  • Laterais: Lucas (direito) e Thiago (esquerdo);

  • Zagueiro: Yojani Moreno;

  • Meio-campo: Pedro;

  • Atacantes: Wallace Gladiador, Alexandro e Aldair.

Arbitragem

A condução do espetáculo ficará a cargo do árbitro central Jackson Rodrigues. Ele será auxiliado por Roseane Amorim e Divanilson Martins nas bandeiras, com a missão de manter o controle disciplinar em um jogo que promete ser de alta tensão nervosa devido aos valores envolvidos.

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