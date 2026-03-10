Gasolina chega a quase R$ 10,00 em cidade do Acre e pesa no bolso dos moradores

Moradores de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, estão enfrentando um dos preços de combustíveis mais altos do estado. No município, o litro da gasolina está sendo vendido a cerca de R$ 9,25, valor que chama atenção e impacta diretamente o orçamento da população.

O alto custo está ligado principalmente às dificuldades logísticas para o abastecimento da cidade. Santa Rosa do Purus é considerada uma das localidades mais isoladas do Acre e não possui acesso por estrada. Dessa forma, o transporte de combustíveis e de diversos outros produtos é realizado por meio de embarcações, o que aumenta significativamente os custos de transporte e, consequentemente, o preço final ao consumidor.

A longa distância percorrida pelos barcos, além das despesas com combustível, manutenção e tempo de viagem, acaba encarecendo o abastecimento no único posto da cidade. Esse cenário faz com que Santa Rosa do Purus figure entre os municípios acreanos com a gasolina mais cara.

O impacto é sentido não apenas por quem possui veículos, mas também no comércio local. O preço elevado do combustível tende a refletir no custo do transporte de mercadorias, o que pode influenciar no valor de produtos vendidos na cidade.

Situações como essa são comuns em municípios isolados da região amazônica, onde a ausência de ligação terrestre dificulta o abastecimento e encarece serviços essenciais. Mesmo diante das dificuldades, moradores seguem convivendo com os altos preços enquanto dependem da logística fluvial para a chegada de combustíveis e outros insumos.