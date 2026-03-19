19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Gerlen Diniz exonera secretário municipal da Fazenda em Sena Madureira

De acordo com o documento, a exoneração passa a valer a partir da data de sua publicação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Até o momento, a prefeitura não informou quem assumirá a pasta
Até o momento, a prefeitura não informou quem assumirá a pasta | Foto: Ascom

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz Andrade, oficializou a exoneração de Luiz Edgard de Andrade e Silva do cargo de secretário municipal da Fazenda. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o documento, a exoneração passa a valer a partir da data de sua publicação. O texto também determina o cumprimento imediato da medida pelos órgãos competentes da administração municipal.

A saída do então secretário ocorre em um momento de atenção voltada à gestão financeira do município, embora o decreto não detalhe os motivos da exoneração.

Até o momento, a prefeitura não informou quem assumirá a pasta da Fazenda nem se haverá nomeação imediata para o cargo.

Exoneração

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.