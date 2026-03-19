Gerlen Diniz exonera secretário municipal da Fazenda em Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz Andrade, oficializou a exoneração de Luiz Edgard de Andrade e Silva do cargo de secretário municipal da Fazenda. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19).

De acordo com o documento, a exoneração passa a valer a partir da data de sua publicação. O texto também determina o cumprimento imediato da medida pelos órgãos competentes da administração municipal.

A saída do então secretário ocorre em um momento de atenção voltada à gestão financeira do município, embora o decreto não detalhe os motivos da exoneração.

Até o momento, a prefeitura não informou quem assumirá a pasta da Fazenda nem se haverá nomeação imediata para o cargo.

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