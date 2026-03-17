Gladson Camelí participa de fórum em São Luís e reforça diálogo entre Amazônia e Nordeste

Para discutir desenvolvimento regional e políticas ambientais, o governador do Acre, Gladson Camelí, participa do 29º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado em São Luís (MA), e tem apostado no diálogo com estados do Nordeste como estratégia para fortalecer ações conjuntas no país.

Durante o encontro, Camelí se reuniu com o presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste, Paulo Dantas, para discutir alinhamentos, diferenças e caminhos na condução de políticas ambientais entre as duas regiões.

Ao comentar o encontro, o governador destacou a relação histórica entre Acre e Nordeste. “Somos amigos e irmãos do Nordeste. Os bravos nordestinos que vieram ao Acre foram fundamentais para o sucesso do nosso estado”, afirmou.

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Segundo Camelí, o intercâmbio entre os estados é essencial para avançar em políticas públicas que respeitem as particularidades de cada região. Ele ressaltou que, apesar das diferenças, há pontos em comum que podem ser trabalhados de forma conjunta.

“Ninguém faz nada sozinho. Ouvir os colegas governadores e conhecer as ações de gestão nas diversas áreas é o que fortalece os estados”, disse.

O fórum reúne lideranças da Amazônia Legal para discutir temas estratégicos, como meio ambiente, desenvolvimento sustentável e integração regional, em um momento em que o debate sobre políticas ambientais ganha ainda mais relevância no cenário nacional.

Com informações da Agência de Notícias do Acre