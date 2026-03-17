18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Gladson Camelí participa de fórum em São Luís e reforça diálogo entre Amazônia e Nordeste

Governador destacou troca de experiências e defende união entre estados para fortalecer políticas públicas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Governadores Gladson Camelí e Paulo Dantas (AL) conversam sobre políticas públicas ambientais nas diversas regiões do país. — Foto: Diego Gurgel/Secom

Para discutir desenvolvimento regional e políticas ambientais, o governador do Acre, Gladson Camelí, participa do 29º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado em São Luís (MA), e tem apostado no diálogo com estados do Nordeste como estratégia para fortalecer ações conjuntas no país.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Durante o encontro, Camelí se reuniu com o presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste, Paulo Dantas, para discutir alinhamentos, diferenças e caminhos na condução de políticas ambientais entre as duas regiões.

Ao comentar o encontro, o governador destacou a relação histórica entre Acre e Nordeste. “Somos amigos e irmãos do Nordeste. Os bravos nordestinos que vieram ao Acre foram fundamentais para o sucesso do nosso estado”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Gladson Cameli homenageia mulheres do Acre e destaca políticas públicas voltadas ao público feminino

Segundo Camelí, o intercâmbio entre os estados é essencial para avançar em políticas públicas que respeitem as particularidades de cada região. Ele ressaltou que, apesar das diferenças, há pontos em comum que podem ser trabalhados de forma conjunta.

“Ninguém faz nada sozinho. Ouvir os colegas governadores e conhecer as ações de gestão nas diversas áreas é o que fortalece os estados”, disse.

O fórum reúne lideranças da Amazônia Legal para discutir temas estratégicos, como meio ambiente, desenvolvimento sustentável e integração regional, em um momento em que o debate sobre políticas ambientais ganha ainda mais relevância no cenário nacional.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.