26/03/2026
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Gladson revela planos após deixar governo: “Vou comer um quibe e visitar a família”

Gladson entrega o comando do Palácio Rio Branco para a vice-governadora Mailza Assis

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o governador afirmou que, um dia após descer as escadas do Palácio Rio Branco, irá ao Mercado do Bosque
O governador afirmou que, um dia após descer as escadas do Palácio Rio Branco, irá ao Mercado do Bosque | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O governador Gladson Camelí já sabe o que fará depois de deixar o governo no próximo dia 2 de abril para disputar uma vaga no Senado.

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Em entrevista à imprensa, nesta quinta-feira (26), durante a inauguração da primeira faculdade estadual do Acre, o governador afirmou que, um dia após descer as escadas do Palácio Rio Branco, irá ao Mercado do Bosque comer um quibe e, em seguida, deve viajar para passar um tempo com a família.

“Saio do cargo na quinta-feira, e na sexta-feira santa vou ao mercado comer um quibe de arroz e depois vou passar uns dias em Manaus com a minha família”, afirmou o governador.

Ao deixar o cargo, Gladson entrega o comando do Palácio Rio Branco para a vice-governadora Mailza Assis.

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