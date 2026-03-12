Governador do Rotary 4720, Leonardo Pinheiro, visita clubes de Rio Branco-Amazônia

Anualmente, governadores são eleitos em todo mundo para dirigir os trabalhos do Rotary em seus devidos distritos e, levarem a mensagem do presidente do Rotary Internacional aos mais de 1 milhão e 200 mil rotarianos e rotarianas associados no mundo.

O governador do distrito 4720 do Rotary International para o ano rotário de 2025-2026, Leonardo Pinheiro, acompanhado de sua esposa Ediane Pinheiro, chegou ao Acre para cumprir agenda institucional com o Rotary Club de Rio Branco-Amazônia.

O governador e sua esposa participaram da solenidade oficial, recebidos pelo presidente do Rotary Club de Rio Branco-Amazônia, para o ano rotário 2025-2026, Isaias Ferreira Junior e sua esposa Elaine Ruiz, governadora do Distrito 4720, ano rotário 2022/2023, pela presidente do Rotary Club Satélite de Rio Branco Amazônia – Novas Gerações, Dores Pontes e demais Clubs Satélites: Delas e Amigos dos animais. Autoridades, representantes de instituições, sociedade civil organizada, parceiros e convidados participaram do evento.

Leonardo Pinheiro, enfatizou sua visita aos estado da região norte, ouvindo os Clubs que compões a região, a importância dos mesmos para o crescimento do Rotary, além das ações realizadas mundialmente. Convidou para Conferência Distrital, que acontecerá dia 30 de abril de 2026, que será realizada em Parauapebas-PA, no coração da região de Carajás. Será o principal encontro de celebração, integração e planejamento estratégico no movimento rotário no âmbito distrital, promovendo o fortalecimento da identidade, dos valores e do compromisso com o servir, com o lema “Onde o Servir Encontra Propósito”. O Evento convida para a reflexão sobre o verdadeiro significado de ser rotariano, destacando ética, companheirismo, liderança servidora e impacto social, em um espaço de diálogo, aprendizado e troca de experiência.

Na ocasião O Rotary prestou homenagem aos parceiros, ressaltando que, o impacto do Club não é construído sozinho. Cada ação realizada nas comunidades é resultado da união, dos esforços e da confiança de parceiros que acreditam no serviço como instrumento de transformação. Os mesmos fazem parte da missão, ao somarem forças, ampliam nosso alcance e fortalecem a capacidade de gerar mudanças reais.

Na gestão guiada pelo lema “Unidos para Fazer o Bem”, o Rotary reafirma que servir é um compromisso coletivo. Expressando gratidão e reconhecimento por caminhar ao lado na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Homenageados:

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio do Projeto Cidadão; Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da SEMSA, com os serviços do Programa de Imunização; Ministério Público Estadual, por meio do Termo de Cooperação para a Descaracterização de Vestuário de Produtos Apreendidos pela Receita Federal do Brasil no Estado do Acre; Instituto Socioeducativo Mocinha Magalhães, pela parceria com cursos profissionalizantes; Instituto Águia do Saber – Faculdade Anhanguera, com ação de imunização com os acadêmicos dos cursos de enfermagem e auxiliar; Fundação Hospitalar governador Flaviano Melo, por meio do Banco de órtese para Tratamento do Pé Torto Congênito; Faculdade UNAMA – Rio Branco, com ações de imunização com os acadêmicos dos cursos de enfermagem e auxiliar; Governo do estado do Acre – SESACRE/Maternidade Barbara Heliodora, por meio do Banco de Leite Humano, com o fornecimento de insumos; Família Lavocat Barbosa, pelo apadrinhamento ao Interact Club Cívico Militar Wilson Barbosa, na comunidade Cidade do Povo; Festival do Rock-Burger-Beer – Rio Branco, com a parceria do gerenciamento do estacionamento; Consórcio dos Amigos, por meio do Banco de Cadeiras de Rodas e Equipamentos Ortopédicos; Associação das Mulheres Empreendedoras do Acre, com cursos de capacitação profissional; Governo do estado do Acre, por meio da SEMULHER.

Empresa Cidadã

Faz toda diferença, tornando-se membro comprometido. Consolidado com mais de 1,4 milhões de líderes comunitários unidos para causar mudanças duradouras, oferecendo oportunidade de contribuir com projetos nas áreas da paz, saúde, educação e meio ambiente. É uma rede global que valoriza a diversidade e inclusão, promovendo a boa vontade e busca a integração mundial.

A empresa Happy World – Bilingual School, aderiu ao projeto da Empresa Cidadã, porque apostar na educação é fundamental para fortalecer o acesso ao ensino e ao mercado de trabalho, possibilitando oportunidades de transformação para milhões de brasileiros. Os empresários Suellen e Kevyson Sella de Queiroz, sentiram-se honrados por fazer parte de empreendedores, priorizam a educação como maior investimento.

Novos associados

A força do Rotary está no quadro associativo, agregando profissionais de diversos segmentos, respeitando e valorizando a diversidade, para melhor servir as comunidades.

“O maior presente à um governador em sua visita aos Clubs é a admissão de novos associados, para expandir o nosso alcance e o impacto na comunidade”, afirma Isaias Junior.

O governador Leonardo Pinheiro, sua esposa Ediane Pinheiro, o presidente Isaias Junior e sua esposa Elaine Ruiz, deram posse aos novos associados: A publicitária Gabriela Albuquerque, o advogado João Paulo Feliciano Furtado, o interprete de libras Lynconl Anjos Quiroga, a gestora publica em Políticas para Mulheres Isanailda Silva, o jornalista Vitor Augusto Nogueira de Farias e o cerimonialistas Nonato Vianna.

Sobre o Rotary

O Rotary é uma organização internacional de líderes que, unem-se para prestar serviços humanitários, promover elevados padrões éticos e fortalecer comunidades.

Presente em mais de 200 países e regiões, o Rotary conecta pessoas comprometidas com a transformação social por meio da ação responsável e do serviço voluntário.

Na gestão 2025-2026, guiados pelo lema “Unidos para Fazer o Bem”! Essa mensagem reforça que o verdadeiro impacto da instituição nasce da união de esforços, da colaboração entre clubes, distritos e parceiros, além do compromisso coletivo com o serviço humanitário.

“Unidos para Fazer o Bem”, destaca que: a transformação acontece quando trabalhamos juntos; o impacto cresce quando alinhamos nossas ações a um propósito comum; a força do Rotary está na soma das iniciativas individuais que, unidas, geram mudanças reais na comunidade.

O lena nos convida a fortalecer o companheirismo, ampliar nosso alcance, engajar novos participantes e comunicar de forma clara o impacto que geramos.

Cada projeto realizado, cada parceria firmada, cada novo associado acolhido, representa a materialização desse lema. Mais do que um lema anual, trata-se de um direcionamento estratégico que se conecta ao Plano de Ação do Rotary e, reafirma o compromisso global com ética, liderança e serviços.