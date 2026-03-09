Governo abre licitação de até R$ 2,27 milhões para ternos da segurança de Lula

O governo federal abriu uma licitação para a compra de uniformes e itens de uso pessoal destinados aos agentes responsáveis pela segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Segundo o edital, o processo prevê investimento de até R$ 2,27 milhões e inclui a aquisição de 898 ternos, além de mais de 2 mil camisas sociais, gravatas, sapatos, botas táticas, tênis, bonés e coletes.

Os materiais serão utilizados por profissionais ligados ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e ao Comando Militar do Planalto, responsáveis pela proteção do presidente e do vice-presidente em compromissos oficiais.

A lista de compras também contempla itens de uso pessoal e de descanso para os agentes, como travesseiros, colchas, lençóis e fronhas.

De acordo com a justificativa do edital, a aquisição busca garantir “excelente padrão de apresentação pessoal” aos profissionais que atuam diretamente na segurança presidencial.

