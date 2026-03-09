09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Governo abre licitação de até R$ 2,27 milhões para ternos da segurança de Lula

Compra inclui uniformes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Governo abre licitação de até R$ 2,27 milhões para ternos da segurança
Governo abre licitação de até R$ 2,27 milhões para ternos da segurança/Foto: Reprodução

O governo federal abriu uma licitação para a compra de uniformes e itens de uso pessoal destinados aos agentes responsáveis pela segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo o edital, o processo prevê investimento de até R$ 2,27 milhões e inclui a aquisição de 898 ternos, além de mais de 2 mil camisas sociais, gravatas, sapatos, botas táticas, tênis, bonés e coletes.

Os materiais serão utilizados por profissionais ligados ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e ao Comando Militar do Planalto, responsáveis pela proteção do presidente e do vice-presidente em compromissos oficiais.

LEIA TAMBÉM: Jornalista acreana mobiliza campanha para salvar gato intoxicado

A lista de compras também contempla itens de uso pessoal e de descanso para os agentes, como travesseiros, colchas, lençóis e fronhas.

De acordo com a justificativa do edital, a aquisição busca garantir “excelente padrão de apresentação pessoal” aos profissionais que atuam diretamente na segurança presidencial.

Portal Viva Goiás

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.