Governo destina R$ 1,5 milhão para reestruturação da Polícia Técnica

A segurança pública do Vale do Juruá deve receber um importante reforço nas próximas semanas. O governo do Estado confirmou o investimento de cerca de R$ 1,5 milhão para a reforma, ampliação e reestruturação completa da sede da Polícia Técnica em Cruzeiro do Sul.

O anúncio atende a uma demanda antiga da categoria, que atualmente enfrenta dificuldades devido às condições precárias da unidade. De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, Evandro Bezerra, a ordem de serviço para o início das obras deve ser emitida dentro da próxima quinzena.

“A unidade onde eles estão está extremamente precária, sem condições de trabalho. Conseguimos viabilizar os recursos e o espaço será totalmente remodelado, com estrutura adequada para atender as necessidades da Polícia Técnica”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro do Sul realiza limpeza, tapa-buracos e constrói paradas no Miritizal 2

Além da reforma estrutural, o projeto também prevê a aquisição de novos equipamentos, fundamentais para o trabalho pericial. A modernização tem como objetivo fortalecer a produção de provas técnicas e científicas que auxiliam nas investigações conduzidas pela Polícia Civil e contribuem diretamente para decisões do sistema de Justiça.

Segundo o gestor, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria dos serviços prestados pelas forças de segurança no estado.

“A Polícia Técnica exerce um papel essencial no sistema de Justiça Criminal. Com melhores condições de trabalho, quem ganha é a população”, destacou.

A expectativa é que, após a conclusão das obras, a unidade passe a oferecer melhores condições de atuação aos profissionais e maior eficiência no atendimento das demandas da região.