23/03/2026
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Governo inaugura primeira etapa do Complexo Viário da Ceará nesta quinta

Investimento de R$ 30 milhões: primeira fase do Complexo Viário, entre a Ladeira da Maternidade e a Prefeitura, é entregue nesta semana

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Governo inaugura primeira etapa do Complexo Viário da Ceará nesta quinta
A via elevada sobre a Avenida Getúlio Vargas permitirá um fluxo contínuo, eliminando semáforos em um dos pontos mais críticos da cidade/ Foto: Ilustrativa

O trânsito no Centro de Rio Branco está prestes a ganhar um novo fôlego. O Governo do Estado confirmou para esta quinta-feira (26) a inauguração da primeira etapa do Complexo Viário da Avenida Ceará, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. A obra, considerada uma das intervenções urbanas mais importantes das últimas décadas na capital, promete solucionar os históricos congestionamentos em uma das regiões mais movimentadas do Acre.

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A etapa que entra em operação abrange a via elevada sobre a Avenida Getúlio Vargas, estendendo-se desde a Ladeira da Maternidade até as proximidades da sede da Prefeitura de Rio Branco. Com a liberação deste trecho, os motoristas que seguem no sentido bairro-centro terão um fluxo livre, reduzindo drasticamente o tempo de espera nos semáforos.

Prioridade ao Transporte Público

Um dos grandes diferenciais do projeto é o foco no usuário de ônibus. O Complexo Viário foi projetado para garantir um corredor exclusivo que permitirá o trânsito direto entre o Terminal Urbano e a ligação da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas. O objetivo central é diminuir o tempo que o cidadão gasta dentro do transporte coletivo, tornando o sistema mais eficiente.

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Ao retirar os ônibus do fluxo comum, o corredor também beneficia quem utiliza veículos de passeio, que passarão a contar com pistas mais livres, maior fluidez e, consequentemente, mais segurança viária.

Investimento Milionário

O Complexo Viário é fruto de um convênio entre o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), e o Governo Federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). No total, o investimento supera a marca de R$ 30 milhões. Desse montante, mais de R$ 17 milhões são provenientes de emenda parlamentar, com o restante sendo investido como contrapartida direta dos cofres do Estado.

A entrega desta primeira fase marca um avanço significativo no Plano de Mobilidade Urbana da capital, atacando diretamente o problema do congestionamento no “coração” comercial e administrativo de Rio Branco.

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