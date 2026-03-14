GP da China: onde assistir e horário da Fórmula 1

Neste domingo acontece a segunda etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. A corrida será disputada no Circuito Internacional de Xangai, na China.

A abertura do campeonato foi na Austrália e a corrida foi vencida pelo britânico George Russell. O maior vencedor da prova é Lewis Hamilton, com seis vitórias em 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019.

Os treinos, sprint e classificatória já aconteceram entre as madrugadas de sexta e deste sábado.

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O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3 na classificação do GP da China após cometer um erro em sua última tentativa rápida no Q2. O piloto da Audi perdeu o controle do carro na Curva 16, rodou e ainda tocou levemente a barreira de proteção na entrada dos boxes, o que encerrou qualquer chance de avançar na sessão.

Além disso, Max Verstappen terminou a classificação apenas na oitava posição do grid e fez duras críticas ao desempenho do carro da Red Bull. Afirmou que a equipe ainda não conseguiu encontrar soluções para os problemas apresentados ao longo do fim de semana em Xangai. Visivelmente frustrado, o tricampeão mundial revelou que várias mudanças foram feitas no acerto do carro, mas sem qualquer melhora significativa no comportamento na pista.

Por fim, Andrea Kimi Antonelli celebrou a pole position conquistada para o GP da China, resultado que também o colocou como o piloto mais jovem a largar na frente em um Grande Prêmio. O italiano da Mercedes alcançou a marca aos 19 anos, 6 meses e 18 dias, superando um recorde que durava quase duas décadas na categoria.

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Onde assistir? As classificações e a corrida serão transmitidas pelo SporTV3, às 4h (horário de Brasília).

Programação do GP da China Sexta-feira, 13 de março Treino livre 1: 0h30

Classificação sprint: 4h30

Sábado, 14 de março Corrida sprint: 0h

Classificatórias: 4h

Domingo, 15 de março Corrida: 4h