Grafites nas laterais do Elevado Mamedio Bittar homenageiam povos indígenas e agricultura

As laterais do Elevado Mamedio Bittar, que será inaugurado na noite desta sexta-feira (20), ganhou cores com as grafites nas paredes.

As pinturas, feitas pelo artista Mahatma Mahá, homenageiam povos indígenas, a agricultura, os pequenos produtores e fauna da Amazônia.

As pinturas em homenagem ao povo Yawanawa mostram homens, mulheres, crianças e idosos com trajes e acessórios típicos.

Mahá também foi responsável pela grafitagem do primeiro viaduto da capital.

Ao ContilNet, ainda durante a preparação das paredes, Mahá disse que o convite para o novo projeto veio após a boa repercussão do trabalho anterior.

“A gente foi chamado novamente pela Secretaria de Obras. O projeto já vem praticamente pronto, dentro de uma pegada mais de design”, explicou.









