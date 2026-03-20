20/03/2026
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Grafites nas laterais do Elevado Mamedio Bittar homenageiam povos indígenas e agricultura

Mahá também foi responsável pela grafitagem do primeiro viaduto da capital

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As pinturas, feitas pelo artista Mahatma Mahá,
As pinturas, feitas pelo artista Mahatma Mahá | Foto: Juan Diaz/Orna

As laterais do Elevado Mamedio Bittar, que será inaugurado na noite desta sexta-feira (20), ganhou cores com as grafites nas paredes.

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As pinturas, feitas pelo artista Mahatma Mahá, homenageiam povos indígenas, a agricultura, os pequenos produtores e fauna da Amazônia.

As pinturas em homenagem ao povo Yawanawa mostram homens, mulheres, crianças e idosos com trajes e acessórios típicos.

Mahá também foi responsável pela grafitagem do primeiro viaduto da capital.

Ao ContilNet, ainda durante a preparação das paredes, Mahá disse que o convite para o novo projeto veio após a boa repercussão do trabalho anterior.

“A gente foi chamado novamente pela Secretaria de Obras. O projeto já vem praticamente pronto, dentro de uma pegada mais de design”, explicou.

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