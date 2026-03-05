07/03/2026
ContilNet
Homem é conduzido à delegacia após causar tumulto na casa do irmão

Após o registro da ocorrência por perturbação do sossego, o homem foi encaminhado à delegacia

Um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais I.F.S., foi conduzido à delegacia na madrugada desta quarta-feira (4) após provocar tumulto e destruir objetos na residência do próprio irmão, no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o homem, aparentemente embriagado, chegar à casa do irmão, de 37 anos, identificado pelas iniciais Z.F.S., localizada às margens da BR-307, e iniciar uma confusão dentro do imóvel.

Segundo a vítima, o suspeito passou a quebrar diversos objetos da residência, entre eles pratos, copos de vidro e um aparelho de som, além de causar grande barulho no local.

Ainda conforme os policiais, ao se aproximarem da casa foi possível ouvir o homem desferindo murros contra as paredes de madeira da residência. Com autorização do morador, a guarnição entrou no imóvel, realizou a imobilização do suspeito e utilizou algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Após o registro da ocorrência por perturbação do sossego, o homem foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele não apresentava lesões físicas no momento da condução.

