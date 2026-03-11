Suspeito morre após avançar contra policiais com faca em Boca do Acre

Um homem morreu após ser baleado por policiais militares na terça-feira (10), no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas. Segundo informações da polícia, ele teria tentado atacar os agentes com uma faca durante uma ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava a abordagem a outro suspeito quando o homem surgiu de forma inesperada no local. Armado com uma faca, ele teria avançado em direção aos policiais, colocando a vida dos militares em risco.

Diante da situação, os agentes reagiram à agressão e efetuaram disparos para conter o suspeito. O homem foi atingido e ainda chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a polícia, o suspeito possuía antecedentes e já tinha passagens pela Justiça, incluindo registros por tentativa de homicídio e outros episódios de violência. As circunstâncias da ocorrência devem ser analisadas pelas autoridades responsáveis.