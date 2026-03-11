11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Homem é morto a tiros após tentar atacar policiais com faca em ação na divisa do Acre

Diante da situação, os agentes reagiram à agressão e efetuaram disparos para conter o suspeito

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Suspeito morre após avançar contra policiais com faca em Boca do Acre
Armado com uma faca, ele teria avançado em direção aos policiais | Foto: Reprodução

Um homem morreu após ser baleado por policiais militares na terça-feira (10), no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas. Segundo informações da polícia, ele teria tentado atacar os agentes com uma faca durante uma ocorrência.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava a abordagem a outro suspeito quando o homem surgiu de forma inesperada no local. Armado com uma faca, ele teria avançado em direção aos policiais, colocando a vida dos militares em risco.

Diante da situação, os agentes reagiram à agressão e efetuaram disparos para conter o suspeito. O homem foi atingido e ainda chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a polícia, o suspeito possuía antecedentes e já tinha passagens pela Justiça, incluindo registros por tentativa de homicídio e outros episódios de violência. As circunstâncias da ocorrência devem ser analisadas pelas autoridades responsáveis.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.