Homem é preso com quatro quilos de drogas após denúncia policial em Rio Branco

Suspeito foi flagrado por equipe do BOPE com entorpecentes em residência

Homem é preso com quatro quilos de drogas após denúncia policial
Foto: ContilNet

Nelcione Pinheiro da Silva, de 31 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (4) por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), após ser flagrado com aproximadamente quatro quilos de entorpecentes em uma residência na Rua 8 de Março, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

A prisão aconteceu após a equipe da Companhia de Choque receber informações de que um carregamento de drogas seria entregue em um imóvel da região, transportado por um táxi de cor branca. Diante da denúncia, os policiais intensificaram o patrulhamento e passaram a observar a movimentação nas proximidades do endereço indicado.

Homem é preso com quatro quilos de drogas após denúncia policial

Foto: ContilNet

Durante a averiguação, os militares avistaram um homem sentado na varanda da casa com uma substância semelhante a droga. Ao perceber a presença da guarnição, ele tentou se evadir do local, deixando o material cair no chão.

O suspeito foi rapidamente alcançado e abordado pelos policiais. Na ação, foram apreendidos cerca de quatro quilos de entorpecentes.

Após receber voz de prisão, Nelcione foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com o material apreendido, para a realização dos procedimentos legais.

Homem é preso com quatro quilos de drogas após denúncia policial

Foto: ContilNet

Ainda segundo a polícia, após consulta ao sistema de segurança pública, foi constatado que o homem já possui passagem anterior por posse de drogas.

