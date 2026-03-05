Homem é preso com quatro quilos de drogas após denúncia policial em Rio Branco

Nelcione Pinheiro da Silva, de 31 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (4) por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), após ser flagrado com aproximadamente quatro quilos de entorpecentes em uma residência na Rua 8 de Março, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

A prisão aconteceu após a equipe da Companhia de Choque receber informações de que um carregamento de drogas seria entregue em um imóvel da região, transportado por um táxi de cor branca. Diante da denúncia, os policiais intensificaram o patrulhamento e passaram a observar a movimentação nas proximidades do endereço indicado.

Durante a averiguação, os militares avistaram um homem sentado na varanda da casa com uma substância semelhante a droga. Ao perceber a presença da guarnição, ele tentou se evadir do local, deixando o material cair no chão.

O suspeito foi rapidamente alcançado e abordado pelos policiais. Na ação, foram apreendidos cerca de quatro quilos de entorpecentes.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Após receber voz de prisão, Nelcione foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com o material apreendido, para a realização dos procedimentos legais.

Ainda segundo a polícia, após consulta ao sistema de segurança pública, foi constatado que o homem já possui passagem anterior por posse de drogas.