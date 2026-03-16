18/03/2026
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Ataque em condomínio: Homem é preso por suspeita de abuso contra prestadora de serviço; veja detalhes

Caso ocorreu em prédio residencial de Belo Horizonte

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Homem é preso suspeito de abuso sexual contra prestadora de serviços
Homem é preso suspeito de abuso sexual contra prestadora de serviços/Foto: Reprodução

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante suspeito de abuso sexual contra uma prestadora de serviços em um condomínio no bairro Nova Suíça, na região oeste de Belo Horizonte (MG). O caso foi registrado na sexta-feira (13).

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Segundo a denúncia, a vítima, uma mulher de 27 anos, trabalha com serviços de limpeza no prédio. Ela relatou que ficou presa em um cômodo utilizado para armazenar materiais e pediu ajuda ao suspeito, que é marido da síndica do condomínio.

De acordo com o relato feito à polícia, após ajudá-la a sair do local, o homem teria feito comentários de teor inadequado, além de tentar beijá-la à força e tocar em partes íntimas da vítima.

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Após o ocorrido, a mulher procurou o responsável pela empresa de limpeza onde trabalha e, acompanhada dele, foi até a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para registrar a ocorrência.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual, logo após o registro da denúncia. A vítima também foi encaminhada à Casa da Mulher Mineira, onde recebeu acolhimento e prestou depoimento em um atendimento especializado.

Depois de ser ouvido na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Metrópoles

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