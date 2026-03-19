Homem é preso suspeito de agredir filho de 12 anos com cinto em Cruzeiro do Sul

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de agredir o próprio filho, de 12 anos, no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O caso foi registrado na segunda-feira (16) e mobilizou equipes da Polícia Militar do Acre e do Conselho Tutelar.

De acordo com informações da PM, o adolescente havia passado o fim de semana na casa de familiares e demorou para retornar à residência, o que teria motivado a reação do pai. O homem foi buscar o filho e, segundo relatos, chegou a garantir que não o agrediria. No entanto, ao chegar em casa, mandou que o menino tomasse banho e, em seguida, passou a agredi-lo com um cinto.

Após o episódio, a vítima ficou sob os cuidados de familiares.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que estaria apenas “educando” o filho. O caso, no entanto, foi enquadrado como maus-tratos, com agravante por se tratar de menor de idade.

A conselheira Erivalda Menezes informou que o adolescente apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Após o resgate, o Conselho Tutelar adotou as medidas necessárias para garantir a proteção da vítima.

“Informamos ao Ministério Público sobre o caso e fizemos os encaminhamentos necessários, sugerindo que o adolescente permaneça com familiares, onde terá seus direitos assegurados”, afirmou.

Um familiar da vítima, que preferiu não se identificar, relatou que o homem teria enviado áudios ameaçando o filho antes mesmo de buscá-lo. Ainda segundo o relato, durante as agressões, o suspeito tentou abafar os gritos do menino para evitar que vizinhos percebessem a situação.

“O menino demorou a voltar para casa porque tinha medo. Ele sempre dizia que, quando o pai batia, passava dos limites”, contou.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil do Acre, que deve dar continuidade às investigações após os procedimentos iniciais.