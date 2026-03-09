Homem é vítima de agressão com barra de ferro no Mercado Velho, em Rio Branco

Francisco das Chagas Monteiro da Silva, de 28 anos, foi vítima de agressão física com golpes de barra de ferro na noite deste domingo (8), na região central de Rio Branco.

Segundo informações repassadas por uma testemunha, ele e Francisco estavam próximos ao Mercado Velho consumindo bebidas alcoólicas, quando um indivíduo ainda não identificado se aproximou e desferiu um golpe na cabeça da vítima utilizando uma barra de ferro. Após cair, Francisco continuou sendo agredido e sofreu outros golpes nos braços enquanto tentava se defender. Após a agressão, uma confusão teria se iniciado no local.

O amigo da vítima conseguiu retirar Francisco da situação e levá-lo até a Rua Barbosa Lima, no bairro da Base. Populares que perceberam que ele apresentava sangramento ativo acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos.

Após ser estabilizado e protocolado pela equipe médica, Francisco foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, com quadro de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.