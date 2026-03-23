23/03/2026
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Homem entra em lixeira para resgatar coleção de CDs descartados

Leonardo ignora apelos da esposa e só sai de dentro da lixeira após recolher todos os CDs

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Homem entra em lixeira para resgatar coleção de CDs descartados
A esposa, que filmava toda a cena, tentou convencer o marido a desistir da ideia, mas sem sucesso/ Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais transformou um momento comum de descarte de lixo em um verdadeiro fenômeno de visualizações. O protagonista é Leonardo, um homem que provou que a paixão pela música física não tem limites nem mesmo os de uma lixeira pública.

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As imagens, gravadas pela esposa de Leonardo, mostram o exato momento em que o casal encontra uma enorme quantidade de CDs jogados fora. Diante do que considerou um “crime” contra a história da música, Leonardo não se intimidou: ele literalmente mergulhou dentro do contêiner de lixo para selecionar e retirar cada uma das unidades descartadas.

Homem entra em lixeira para resgatar coleção de CDs descartados

Leonardo não pensou duas vezes ao avistar a montanha de CDs e decidiu entrar na lixeira para garantir o “resgate”/ Foto: Instagram

“Para de pegar isso!”

No vídeo, é possível ouvir a voz da esposa, entre o riso e o desespero, pedindo para que o marido parasse com a função. “Leonardo para com isso”, dizia ela enquanto o via arremessar pilhas e pilhas de discos para fora da lixeira.

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Entretanto, o esforço foi em vão. Com foco total na missão, Leonardo só aceitou sair de dentro do depósito de resíduos após garantir que não havia sobrado nenhum CD para trás. O resultado foi um carro carregado com centenas de encartes e discos que, agora, ganharam um novo lar.

Repercussão

O vídeo gerou um debate divertido nos comentários das redes sociais. Enquanto alguns internautas criticavam a falta de higiene da ação, a grande maioria defendeu Leonardo. “Hoje em dia um CD original é relíquia, ele fez o certo em salvar a arte”, comentou um usuário. Outros brincaram com a paciência da esposa: “Essa mulher merece um prêmio por esperar ele limpar a lixeira inteira”.

O caso reforça a nostalgia em torno dos formatos físicos em tempos de streaming digital e mostra que, para um verdadeiro entusiasta, um tesouro pode estar escondido onde menos se espera.

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