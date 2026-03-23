Homem entra em lixeira para resgatar coleção de CDs descartados

Um vídeo que circula nas redes sociais transformou um momento comum de descarte de lixo em um verdadeiro fenômeno de visualizações. O protagonista é Leonardo, um homem que provou que a paixão pela música física não tem limites nem mesmo os de uma lixeira pública.

As imagens, gravadas pela esposa de Leonardo, mostram o exato momento em que o casal encontra uma enorme quantidade de CDs jogados fora. Diante do que considerou um “crime” contra a história da música, Leonardo não se intimidou: ele literalmente mergulhou dentro do contêiner de lixo para selecionar e retirar cada uma das unidades descartadas.

“Para de pegar isso!”

No vídeo, é possível ouvir a voz da esposa, entre o riso e o desespero, pedindo para que o marido parasse com a função. “Leonardo para com isso”, dizia ela enquanto o via arremessar pilhas e pilhas de discos para fora da lixeira.

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Entretanto, o esforço foi em vão. Com foco total na missão, Leonardo só aceitou sair de dentro do depósito de resíduos após garantir que não havia sobrado nenhum CD para trás. O resultado foi um carro carregado com centenas de encartes e discos que, agora, ganharam um novo lar.

Repercussão

O vídeo gerou um debate divertido nos comentários das redes sociais. Enquanto alguns internautas criticavam a falta de higiene da ação, a grande maioria defendeu Leonardo. “Hoje em dia um CD original é relíquia, ele fez o certo em salvar a arte”, comentou um usuário. Outros brincaram com a paciência da esposa: “Essa mulher merece um prêmio por esperar ele limpar a lixeira inteira”.

O caso reforça a nostalgia em torno dos formatos físicos em tempos de streaming digital e mostra que, para um verdadeiro entusiasta, um tesouro pode estar escondido onde menos se espera.