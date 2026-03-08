Homem fica em estado gravíssimo após ser atingido com enxada durante briga no interior do Acre

Uma briga entre dois homens terminou em violência extrema e deixou um deles em estado gravíssimo neste domingo (8), no município de Bujari, interior do Acre. A vítima, identificada como Jucelino Olímpio do Nascimento, de 40 anos, sofreu um golpe de enxada na cabeça e precisou ser socorrida às pressas.

De acordo com informações apuradas, o caso ocorreu após um desentendimento enquanto os dois consumiam bebida alcoólica. Durante a discussão, Francirlei do Nascimento Araújo, de 36 anos, teria pegado uma enxada e atacado Jucelino, provocando um ferimento grave na região da cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima. Inicialmente, Jucelino foi colocado em uma ambulância e encaminhado para Rio Branco. No entanto, devido à gravidade do quadro, uma equipe de suporte avançado interceptou o veículo na BR-364, na região da Custódio Freire, após o aeroporto da capital, para reforçar o atendimento.

Durante o trajeto, os socorristas precisaram entubar o paciente. Ele foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico grave, além de exposição da calota craniana. O estado de saúde é considerado extremamente delicado.

Após o ataque, a Polícia Militar localizou e prendeu Francirlei em flagrante. Segundo a polícia, ele utiliza tornozeleira eletrônica. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.