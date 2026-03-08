09/03/2026
Homem fica em estado gravíssimo após ser atingido com enxada durante briga no interior do Acre

Vítima sofreu traumatismo craniano grave após ser atingida com golpe de enxada durante discussão

Homem foi entubado e levado em estado crítico ao Pronto-Socorro; suspeito foi preso em flagrante/ Foto: O Alto Acre

Uma briga entre dois homens terminou em violência extrema e deixou um deles em estado gravíssimo neste domingo (8), no município de Bujari, interior do Acre. A vítima, identificada como Jucelino Olímpio do Nascimento, de 40 anos, sofreu um golpe de enxada na cabeça e precisou ser socorrida às pressas.

De acordo com informações apuradas, o caso ocorreu após um desentendimento enquanto os dois consumiam bebida alcoólica. Durante a discussão, Francirlei do Nascimento Araújo, de 36 anos, teria pegado uma enxada e atacado Jucelino, provocando um ferimento grave na região da cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima. Inicialmente, Jucelino foi colocado em uma ambulância e encaminhado para Rio Branco. No entanto, devido à gravidade do quadro, uma equipe de suporte avançado interceptou o veículo na BR-364, na região da Custódio Freire, após o aeroporto da capital, para reforçar o atendimento.

Durante o trajeto, os socorristas precisaram entubar o paciente. Ele foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico grave, além de exposição da calota craniana. O estado de saúde é considerado extremamente delicado.

Após o ataque, a Polícia Militar localizou e prendeu Francirlei em flagrante. Segundo a polícia, ele utiliza tornozeleira eletrônica. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

