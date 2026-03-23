23/03/2026
ContilPop
Danilo Gentili marca presença em evento e movimenta público em Rondônia
Cantor Marrone se recupera de procedimento realizado no ânus
Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones
Sertanejo Luan Pereira é surpreendido por invasão de fã em show
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB

Homem impressiona em bar com voz idêntica à de Zé Ramalho

A semelhança com o timbre de Zé Ramalho é tão grande que muitos internautas chegaram a questionar se era realmente a voz do homem

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Homem impressiona em bar com voz idêntica à de Zé Ramalho
A semelhança com o timbre de Zé Ramalho é tão grande que muitos internautas chegaram a questionar se era realmente a voz do homem/ Foto: Reprodução

A internet encontrou um novo fenômeno musical, e ele vem diretamente de uma apresentação despretensiosa em um bar. Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana mostra um homem, ainda não identificado, deixando o público boquiaberto ao interpretar clássicos com uma voz que parece ser uma “cópia fiel” do lendário cantor Zé Ramalho.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O cenário era simples: um bar, um microfone e um aparelho de playback. No entanto, assim que as primeiras notas saíram, a atmosfera mudou. Com o timbre grave, rouco e aquela vibração característica que consagrou o mestre paraibano, o cantor anônimo transportou os presentes para um verdadeiro show do ícone da MPB.

Homem impressiona em bar com voz idêntica à de Zé Ramalho

O uso de um microfone simples foi o suficiente para que o talento do cantor anônimo brilhasse e ganhasse as redes sociais/ Foto: Reprodução

Repercussão Digital

O registro não demorou para ganhar as páginas de entretenimento e os grupos de mensagens. Internautas de todo o país ficaram impressionados com a fidelidade vocal. “Se fechar os olhos, você jura que é o próprio Zé Ramalho no palco”, comentou um usuário em uma rede social. Outros destacaram que, mesmo sem uma produção profissional, o talento natural do homem é inegável.

O Poder do Viral

Casos como este reforçam como as redes sociais servem de vitrine para talentos que, muitas vezes, passam despercebidos no dia a dia. A semelhança é tão marcante que muitos seguidores já iniciaram uma campanha para que o vídeo chegue até o próprio Zé Ramalho ou para que o cantor seja convidado para programas de televisão.

LEIA TAMBÉM: 

Casos de Covid-19 caem 96% no Acre em 2026, aponta Sesacre

Acre fica na 25ª posição em ranking de famílias abaixo da linha da pobreza

Idoso de 101 anos renova CNH, vai de F-1000 ao Detran e projeta voltar aos 104

Enquanto a identidade do “Zé Ramalho do bar” não é revelada, o vídeo continua somando compartilhamentos, provando que a boa música e um talento genuíno nunca passam batidos, não importa o tamanho do palco.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.