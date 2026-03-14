Homem invade zoológico, mata veado-campeiro e deixa outros animais feridos antes de ser preso

Um homem foi preso após invadir o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul, localizado em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e matar um Veado-campeiro macho na manhã deste sábado (14).

De acordo com a Brigada Militar, o suspeito também deixou outros dois animais feridos antes de fugir do local. Após buscas realizadas na região, ele foi localizado e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

Funcionários do zoológico relataram que ouviram barulho de vidro quebrando por volta das 6h30. Ao verificarem o que havia ocorrido, encontraram danos na estrutura do espaço e o veado-campeiro morto dentro do recinto.

Durante a ocorrência, uma fêmea de Veado-mão-curta sofreu fratura em uma das patas, precisou passar por cirurgia e segue em recuperação. Outro animal apresentou apenas ferimentos leves.

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O prefeito Leandro Balardin esteve no local para acompanhar o registro da ocorrência e determinou a abertura de um procedimento interno para apurar as circunstâncias do caso.

Para garantir a segurança dos animais, a área danificada foi fechada provisoriamente com tela. O zoológico permaneceu fechado neste sábado (14) e a previsão é que reabra ao público neste domingo (15), com funcionamento das 9h às 17h.