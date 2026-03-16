Homem morre após ser atacado por enxame de abelhas em estrada no interior

Um homem morreu no início da tarde desta segunda-feira (16) após ser vítima de um ataque de abelhas na estrada que liga o município de Jordânia ao distrito de Estrela, no norte de Minas Gerais, a cerca de 819 quilômetros de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h20 para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram quatro pessoas que haviam sido atacadas pelo enxame. Uma das vítimas estava desacordada dentro de um veículo.

Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Jordânia, mas o homem não resistiu às múltiplas picadas e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

LEIA TAMBÉM: Trabalhadores da educação são convocados para paralisação em frente à Prefeitura de Rio Branco

Participaram do atendimento equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA). Após o resgate das vítimas, os militares retornaram ao local para conter o enxame e liberar o trânsito na estrada.

Casos semelhantes também foram registrados recentemente no estado. No dia 9 de março, um homem de 42 anos morreu e outras 17 pessoas ficaram feridas após um ataque de abelhas em uma fazenda na zona rural de Rio Paranaíba.

Já em 22 de janeiro, uma idosa morreu em Belo Horizonte depois de ser atacada por um enxame no bairro Fernão Dias. O caso teve início dias antes, quando moradores localizaram uma colmeia em um alçapão de um prédio. Na ocasião, outras quatro pessoas ficaram feridas.