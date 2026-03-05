07/03/2026
Idoso é preso após ameaçar esposa e causar danos dentro de casa no interior do Acre

A PM foi acionada pela vítima após o homem chegar em casa em visível estado de embriaguez

A vítima informou aos policiais que as discussões entre o casal são frequentes
Foto: Reprodução

Um idoso de 72 anos, identificado pelas iniciais F.M.S., foi preso na manhã de terça-feira (3) após ameaçar a própria esposa, uma idosa de 71 anos, identificada como M.S.C., em uma residência localizada na Estrada do Guajará, no bairro Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela vítima após o homem chegar em casa em visível estado de embriaguez. Segundo o relato, ele passou a insultar a esposa com palavrões, fazer ameaças de agressão física e ainda danificou móveis dentro da residência.

A vítima informou aos policiais que as discussões entre o casal são frequentes sempre que o marido ingere bebida alcoólica. Apesar das ameaças, naquele momento não houve agressão física direta.

Durante a ocorrência, os policiais confirmaram o estado de embriaguez do suspeito e deram voz de prisão por violência doméstica. O idoso foi conduzido à delegacia especializada para os procedimentos cabíveis, sendo apresentado sem lesões aparentes.

