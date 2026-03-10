Idoso recebe alta após ficar 10 dias internado por intoxicação com planta tóxica em Rio Branco

Após permanecer dez dias internado em estado grave, o aposentado Oséias de Souza Lima, de 69 anos, recebeu alta médica do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC) no último sábado (7), em Rio Branco. Ele havia sido intubado após sofrer uma intoxicação causada pela ingestão do fruto de uma planta ornamental tóxica conhecida como trombeta-de-anjo.

O caso ocorreu no dia 26 de fevereiro, no bairro Belo Jardim II, quando o idoso encontrou o fruto da planta no quintal de uma vizinha, pediu autorização para recolhê-lo e levou para casa. O alimento foi consumido por ele, pela esposa, Gelzifran da Silva Lima, de 46 anos, e por um adolescente de 13 anos. Pouco tempo depois, os três começaram a apresentar sintomas de intoxicação e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com familiares, o quadro mais grave foi o do idoso, que apresentou perda de consciência e precisou ser intubado ainda no local pela equipe médica antes de ser encaminhado ao pronto-socorro.

A esposa teve vômitos, tontura, fraqueza, delírios e episódios de alucinação, enquanto o adolescente, que ingeriu menor quantidade, apresentou sintomas leves e permaneceu apenas em observação hospitalar. Ambos receberam alta no dia seguinte, embora a mulher ainda tenha enfrentado dificuldades para dormir, pouco apetite e sensação persistente de gosto amargo na boca nos dias posteriores.

A planta ingerida pertence ao gênero Brugmansia, popularmente chamada de trombeta-de-anjo ou saia roxa. Apesar de bastante utilizada na ornamentação de jardins, todas as partes da espécie possuem substâncias tóxicas, como escopolamina e atropina, que afetam o sistema nervoso central e podem provocar confusão mental, alucinações, taquicardia, vômitos e insuficiência respiratória em casos mais graves.