Ieptec convoca aprovados em seletivos para entrega de documentos e assinatura de contrato

Candidatos aprovados em processos seletivos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) começaram a ser convocados para a etapa final de contratação em Rio Branco. A lista publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), nesta quinta-feira (5) inclui profissionais que devem comparecer à sede da instituição, entre os dias 5 e 9 de março, para entregar documentos e assinar o termo de compromisso para atuação em cursos de educação profissional e tecnológica.

As convocações fazem parte de dois processos seletivos simplificados destinados à formação de cadastro reserva de bolsistas docentes, que poderão atuar em cursos ofertados pelos centros da rede do Ieptec.

No primeiro edital, voltado à função de profissional bolsista docente horista, foi convocada a candidata Dayane Barros de Mello, classificada em quarto lugar, com nota final 67. A atuação prevista é na área de mediação em sala, com carga horária total de 160 horas e período de contratação de até 12 meses.

Já no segundo edital, referente à modalidade de bolsista docente mensalista, foi convocado Deyslan Assis Sousa Pedrosa, classificado em quinto lugar, com nota final 73. A função é para assessoria pedagógica, com carga horária de 25 horas semanais e contrato também previsto para até um ano.

Os convocados devem comparecer à Unidade Central do IEPTEC, localizada na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, em Rio Branco, no horário das 8h às 12h, levando documentos pessoais, comprovantes de regularidade eleitoral e judicial, comprovante de residência, dados bancários e demais documentos exigidos no edital.

LEIA OS EDITAIS NA ÍNTEGRA: