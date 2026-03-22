22/03/2026
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Imagens registram ação policial contra homem em suposto surto no Acre

Polícia Militar é filmada contendo homem com arma de choque e chute; veja o vídeo

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Imagens registram ação policial contra homem em suposto surto no Acre
O homem aparece nas imagens em um momento de possível surto psicótico antes de ser contido pelas equipes da Polícia Militar (PMAC)/ Foto: ContilNet

A equipe do ContilNet Notícias recebeu, com exclusividade, imagens de uma abordagem policial ocorrida na última terça-feira (17), no município de Manoel Urbano, interior do Acre. O vídeo registra o momento em que uma equipe da Polícia Militar do Acre (PMAC) tenta conter um homem que aparentemente, estaria em meio a um surto.

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Até o momento, a identidade do cidadão e seu estado de saúde atual permanecem desconhecidos. No entanto, o que chama a atenção nas imagens é a dinâmica da abordagem, que apresenta momentos considerados questionáveis quanto ao uso proporcional da força.

Imagens registram ação policial contra homem em suposto surto no Acre

Registro flagra o momento em que o homem vira de costas para ser algemado, mas acaba atingido por uma descarga de arma de choque/ Foto: ContilNet

A abordagem

No registro, é possível observar que o homem chega a virar de costas para a guarnição, sem oferecer resistência aparente, posicionando-se para ser algemado. Um dos policiais chega a retirar as algemas, mas recua logo em seguida. Na sequência, outro agente, portando uma arma de choque , efetua uma descarga elétrica contra o homem, que permanece recebendo o choque por alguns segundos.

Imagens registram ação policial contra homem em suposto surto no Acre

Após o uso da arma não letal, um dos policiais desferiu um chute contra o homem antes de realizar a imobilização final/ Foto: ContilNet

Mesmo após a descarga elétrica, o policial que anteriormente havia pegado as algemas aproxima-se e desfere um chute contra o homem, derrubando-o no chão. Somente após a queda, os agentes prosseguem com o algemamento e a colocação do indivíduo no compartimento de detenção da viatura.

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O espaço segue aberto para que a Polícia Militar e os envolvidos apresentem sua versão dos fatos.

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