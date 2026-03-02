Improviso: jornalista Ayres Rocha usa mímica para pedir a conta em restaurante de gringos

Com bom humor e zero vergonha, o jornalista e apresentador acreano Ayres Rocha transformou uma situação comum em conteúdo divertido nas redes sociais. Em um vídeo publicado em seu Instagram, onde reúne mais de 80 mil seguidores, ele aparece almoçando em um “restaurante de gringos” e, na hora de pedir a conta, assume: não fala nenhuma língua estrangeira. A solução? Mímica pura – e muita criatividade.

No vídeo, postado nesta segunda-feira (2), Ayres gesticula, aponta para o relógio, faz sinal de escrita no ar e até simula que está saindo de fininho, tudo para indicar que quer encerrar a conta. Ao fundo, a trilha sonora escolhida não poderia ser mais estratégica: Bezerra da Silva embala a cena com o clássico “Malandro é malandro e mané é mané”, dando o tom da brincadeira.

Na legenda, a frase curta e certeira: “quem não tem cão…”, deixando que os seguidores completem o ditado popular – e a piada.

Os comentários rapidamente se encheram de risadas e identificação. Muitos seguidores disseram já ter passado pela mesma situação em viagens internacionais, enquanto outros elogiaram a espontaneidade do apresentador. “Eu entendi direitinho😂😂😂 Arruma aqui pra mim que eu vou levar😍😂”, disse um internauta.