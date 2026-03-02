02/03/2026
ContilPop
Saiba o estado de saúde de Ivete Sangalo após cirurgia em São Paulo
Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: “O amor não acaba”; Veja o vídeo
Porta do céu: a laje da Rocinha que virou trend no Brasil e no mundo
Ator de Bridgerton confirma quem será o protagonista da 5ª temporada
Mamonas Assassinas: o que o Cenipa concluiu sobre o acidente que vitimou a banda
Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral e é internada em estado gravíssimo
Ex-BBB Eliéser Ambrósio desembarca em Rio Branco para apresentação exclusiva em casa noturna
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa

Improviso: jornalista Ayres Rocha usa mímica para pedir a conta em restaurante de gringos

Ao som de Bezerra da Silva, apresentador acreano brinca com a falta de inglês e arranca risadas nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Foto: Reprodução/Ayres

Com bom humor e zero vergonha, o jornalista e apresentador acreano Ayres Rocha transformou uma situação comum em conteúdo divertido nas redes sociais. Em um vídeo publicado em seu Instagram, onde reúne mais de 80 mil seguidores, ele aparece almoçando em um “restaurante de gringos” e, na hora de pedir a conta, assume: não fala nenhuma língua estrangeira. A solução? Mímica pura – e muita criatividade.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No vídeo, postado nesta segunda-feira (2), Ayres gesticula, aponta para o relógio, faz sinal de escrita no ar e até simula que está saindo de fininho, tudo para indicar que quer encerrar a conta. Ao fundo, a trilha sonora escolhida não poderia ser mais estratégica: Bezerra da Silva embala a cena com o clássico “Malandro é malandro e mané é mané”, dando o tom da brincadeira.

LEIA TAMBÉM: Público pede e Ayres Rocha atende: jornalista anima conveniência com dancinha irreverente

Na legenda, a frase curta e certeira: “quem não tem cão…”, deixando que os seguidores completem o ditado popular – e a piada.

Os comentários rapidamente se encheram de risadas e identificação. Muitos seguidores disseram já ter passado pela mesma situação em viagens internacionais, enquanto outros elogiaram a espontaneidade do apresentador. “Eu entendi direitinho😂😂😂 Arruma aqui pra mim que eu vou levar😍😂”, disse um internauta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.