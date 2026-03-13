Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Acre; ventos podem chegar a 60 km/h

Todo o território do Acre está sob alerta de chuvas intensas neste sábado (14). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado ainda nesta sexta-feira (13), e tem validade a partir da meia-noite.

A classificação é de perigo potencial e, por isso, o alerta é amarelo; a previsão, porém, indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o instituto, embora o risco seja considerado baixo, podem ocorrer quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O instituto emitiu algumas orientações, como evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil do Brasil pelo telefone do Corpo de Bombeiros (193).