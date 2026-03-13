13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Acre; ventos podem chegar a 60 km/h

Classificação é de perigo potencial e, por isso, o alerta é amarelo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Tempo quente marca a quarta-feira, com pancadas isoladas, umidade elevada e ventos fracos na maior parte do estado.
Cassificação é de perigo potencial e, por isso, o alerta é amarelo — Foto: Juan Diaz/ContilNet

Todo o território do Acre está sob alerta de chuvas intensas neste sábado (14). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado ainda nesta sexta-feira (13), e tem validade a partir da meia-noite.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A  classificação é de perigo potencial e, por isso, o alerta é amarelo; a previsão, porém, indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o instituto, embora o risco seja considerado baixo, podem ocorrer quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica.

LEIA TAMBÉM:

O instituto emitiu algumas orientações, como evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil do Brasil pelo telefone do Corpo de Bombeiros (193).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.