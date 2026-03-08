Irã anuncia Mojtaba Khamenei filho de Ali Khamenei como novo líder supremo

O Irã anunciou neste domingo (8) a escolha de um novo líder supremo após a morte do aiatolá Ali Khamenei. Segundo a mídia estatal iraniana, o escolhido foi seu segundo filho, Mojtaba Khamenei, de 56 anos.

Clérigo considerado de posição intermediária dentro da hierarquia religiosa do país, Mojtaba é conhecido por manter fortes ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica, uma das principais forças militares iranianas e peça central na estrutura de poder do regime.

A confirmação da escolha foi divulgada por integrantes da Assembleia de Peritos do Irã, órgão responsável por eleger o líder supremo desde a Revolução Islâmica de 1979.

Em vídeo divulgado pela imprensa iraniana, o membro da assembleia Eshkevari Hosseinali afirmou que a decisão busca preservar o legado do fundador da República Islâmica, Ruhollah Khomeini, e também de Ali Khamenei, que comandou o país por mais de três décadas.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

O anúncio oficial ainda depende da formalização por parte do chefe do secretariado da assembleia, formada por 88 aiatolás responsáveis por definir a liderança máxima do país.

Ali Khamenei, que acumulava as funções de líder religioso, chefe de Estado e comandante das Forças Armadas, morreu no dia 28 de fevereiro durante ataques conduzidos por Israel e Estados Unidos contra o território iraniano.

Após a morte do líder, o governo iraniano decretou 40 dias de luto nacional, além de feriados em todo o país.