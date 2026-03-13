Jornalista Lêda Rivas morre aos 80 anos após infarto fulminante

A jornalista Lêda Rivas morreu aos 80 anos após sofrer um infarto fulminante nesta sexta-feira (13), no Recife. A informação foi confirmada por familiares.

O velório está marcado para este sábado (14), a partir das 8h, no Cemitério Parque das Flores. O sepultamento está previsto para ocorrer às 11h.

Segundo familiares, Lêda chegou a receber atendimento médico dois dias antes após apresentar mal-estar. No entanto, ela voltou a passar mal quando estava na casa da sobrinha, Dione Rivas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou que a causa da morte foi um infarto fulminante.

Lêda Rivas teve uma trajetória de destaque no jornalismo pernambucano. Durante mais de 20 anos atuou no Diario de Pernambuco, onde foi editora da editoria Viver e também chefe do Departamento de Pesquisa do jornal.

Ao longo da carreira, participou da cobertura de temas culturais e entrevistou artistas e personalidades, acompanhando de perto a cena cultural de Pernambuco e do país.

Familiares relatam que a jornalista mantinha grande paixão pela profissão e frequentemente lembrava histórias vividas nas redações. Mesmo após anos de carreira, continuava acompanhando o noticiário e debatendo acontecimentos políticos e sociais.

Solteira e sem filhos, Lêda tinha forte ligação com os sobrinhos, que a descrevem como uma presença constante na família. Segundo Dione Rivas, sobrinha da jornalista, ela era lembrada pelo carinho e pela dedicação aos familiares.

Ainda de acordo com parentes, Lêda guardava com cuidado reportagens e registros de entrevistas realizadas ao longo da carreira, lembranças que demonstravam o orgulho que tinha da profissão.

Com informações Diário de Permambuco