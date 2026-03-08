Jovem de Cruzeiro do Sul compartilha encontro com namorado que veio do Alasca para conhecê-la

A jovem Leticia Mendonça, moradora de Cruzeiro do Sul, no Acre, compartilhou nas redes sociais um momento muito aguardado: o encontro com o namorado que é americano e mora no Alasca, nos Estados Unidos, que viajou até o interior do Acre para conhecê-la pessoalmente.

O encontro foi registrado em fotos e vídeos publicados nas redes sociais e também compartilhados pela amiga Nathalia Galvão. As imagens mostram o momento da chegada e a emoção do casal ao finalmente se encontrar após o período de espera.

Desde a chegada ao Acre, o casal tem aproveitado o tempo juntos em Cruzeiro do Sul, registrando momentos de convivência e lazer que rapidamente repercutiram entre amigos e seguidores nas redes sociais.

Veja o vídeo: