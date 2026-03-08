08/03/2026
Jovem de Cruzeiro do Sul compartilha encontro com namorado que veio do Alasca para conhecê-la

Momento aguardado pelo casal foi registrado em vídeos e fotos publicados nas redes sociais

Registros do reencontro mostram emoção após a chegada do jovem ao Acre/ Foto: Reprodução

A jovem Leticia Mendonça, moradora de Cruzeiro do Sul, no Acre, compartilhou nas redes sociais um momento muito aguardado: o encontro com o namorado que é americano e  mora no Alasca, nos Estados Unidos, que viajou até o interior do Acre para conhecê-la pessoalmente.

Jovem de Cruzeiro do Sul compartilha encontro com namorado que veio do Alasca/ Foto: Reprodução

O encontro foi registrado em fotos e vídeos publicados nas redes sociais e também compartilhados pela amiga Nathalia Galvão. As imagens mostram o momento da chegada e a emoção do casal ao finalmente se encontrar após o período de espera.

Registros do reencontro mostram emoção após a chegada do jovem ao Acre/ Foto: Reprodução

Desde a chegada ao Acre, o casal tem aproveitado o tempo juntos em Cruzeiro do Sul, registrando momentos de convivência e lazer que rapidamente repercutiram entre amigos e seguidores nas redes sociais.

Veja o vídeo: 

