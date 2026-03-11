Jovem desaparecido após caçada retorna para casa em Porto Walter

O jovem Francisco Sebastião Ferreira de Lima, de 27 anos, que estava desaparecido após se perder durante uma caçada em uma área de floresta no município de Porto Walter, no interior do Acre, conseguiu retornar para casa nesta quarta-feira (11), depois de passar três dias na mata.

Segundo familiares, Francisco apareceu com as mãos e os pés inchados, mas está bem e não precisou de atendimento médico de urgência. O reaparecimento trouxe alívio para a família, que estava apreensiva desde o desaparecimento.

De acordo com relatos, durante o período em que esteve perdido, o jovem caminhou por vários trechos da floresta tentando encontrar uma saída. Para sobreviver, ele se alimentou de frutas que encontrava pelo caminho enquanto buscava se orientar dentro da mata.

Após dias andando, Francisco conseguiu chegar até uma comunidade que ele já conhecia na região, onde recebeu ajuda dos moradores.

Com o apoio da comunidade, o jovem finalmente conseguiu retornar para casa, sendo recebido pelos familiares com grande emoção e alívio após dias de preocupação.