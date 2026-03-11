11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Jovem desaparecido após caçada retorna para casa em Porto Walter

De acordo com relatos, durante o período em que esteve perdido, o jovem caminhou por vários trechos da floresta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O jovem Francisco Sebastião Ferreira de Lima, de 27 anos, que estava desaparecido após se perder durante uma caçada em uma área de floresta no município de Porto Walter, no interior do Acre, conseguiu retornar para casa nesta quarta-feira (11), depois de passar três dias na mata.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo familiares, Francisco apareceu com as mãos e os pés inchados, mas está bem e não precisou de atendimento médico de urgência. O reaparecimento trouxe alívio para a família, que estava apreensiva desde o desaparecimento.

De acordo com relatos, durante o período em que esteve perdido, o jovem caminhou por vários trechos da floresta tentando encontrar uma saída. Para sobreviver, ele se alimentou de frutas que encontrava pelo caminho enquanto buscava se orientar dentro da mata.

Após dias andando, Francisco conseguiu chegar até uma comunidade que ele já conhecia na região, onde recebeu ajuda dos moradores.

Com o apoio da comunidade, o jovem finalmente conseguiu retornar para casa, sendo recebido pelos familiares com grande emoção e alívio após dias de preocupação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.