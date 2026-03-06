07/03/2026
Jovem é encontrado morto dentro de casa com sinais de violência em Mâncio Lima

Moradores da região encontraram o rapaz já sem vida dentro da casa e acionaram as autoridades

Jovem é encontrado morto dentro de casa com sinais de violência
Jovem é encontrado morto dentro de casa com sinais de violência/Foto: Reprodução

Um jovem identificado como Jonathan foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6) dentro de uma residência em Mâncio Lima, no interior do Acre. O caso foi registrado na Rua Anselmo Maia, nas proximidades da prefeitura do município.

De acordo com informações preliminares, moradores da região encontraram o rapaz já sem vida dentro da casa e acionaram as autoridades. A situação gerou grande repercussão entre os moradores da área.

Equipes da Polícia Militar do Acre foram chamadas para atender a ocorrência e realizar o isolamento do local. Em seguida, agentes da Polícia Civil do Acre iniciaram os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias do caso.

Após os procedimentos iniciais, o corpo foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal e encaminhado para Cruzeiro do Sul, onde passará por exames periciais.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer o que teria acontecido e identificar possíveis responsáveis pelo crime. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

