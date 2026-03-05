Jovem esfaqueada mais de 15 vezes por homem recebe alta

A tarde desta quarta-feira (4/3) foi marcada por lágrimas de alegria e um sentimento de justiça no Rio de Janeiro. Alana Rosa, de 20 anos, recebeu alta do Hospital e Clínica de São Gonçalo após quase um mês de uma luta intensa pela vida. A jovem estava internada desde o dia 6 de fevereiro, quando foi brutalmente esfaqueada mais de 15 vezes por um homem que não aceitou o fim de suas investidas românticas.
Sob aplausos da equipe médica, que chegou a escrever uma carta de despedida emocionante para a paciente, Alana deixou a unidade em uma cadeira de rodas. Para a mãe, Jaderluce Anísio, o momento representa um renascimento. “A minha filha venceu essa batalha! Agora é bola para frente, estudar e se tornar uma grande médica”, desabafou.
O Crime e a Perseguição
O caso de Alana Rosa chocou a Região Metropolitana do Rio pela frieza do agressor, Luiz Felipe Sampaio, que conheceu a jovem em uma academia e passou meses enviando presentes de forma anônima.
Rejeição Educada: Mensagens reveladas pela família mostram que Alana foi gentil ao recusar o relacionamento, afirmando estar focada em seus estudos para Medicina.
O Ataque: Luiz Felipe invadiu a casa da vítima no bairro Galo Branco e desferiu os golpes. Ele foi preso em flagrante e permanece na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli.
Estado Grave: Durante a internação, Alana enfrentou coma induzido e precisou de aparelhos para respirar, passando por uma última cirurgia na véspera da alta.
Mobilização por Justiça
Na saída do hospital, amigos e familiares vestiam camisetas com o rosto de Alana e cartazes pedindo que o crime não fique impune. A celebração foi acompanhada de cânticos e orações, reforçando a rede de apoio que se formou em torno da estudante.
|Detalhes do Caso
|Informações Atualizadas
|Vítima
|Alana Anísio Rosa, 20 anos
|Suspeito
|Luiz Felipe Sampaio (Preso)
|Tipificação
|Tentativa de Feminicídio
|Local do Crime
|São Gonçalo, RJ
|Próximo Passo
|Reabilitação motora e processo judicial
A história de superação de Alana Rosa agora serve como símbolo de resistência contra a violência de gênero no estado. Enquanto a jovem inicia sua fisioterapia e retoma os sonhos acadêmicos, a sociedade civil e órgãos de proteção acompanham o desdobramento jurídico para garantir que o agressor responda rigorosamente pela tentativa de tirar a vida de Alana.
Fonte: g1
Redigido por: ContilNet