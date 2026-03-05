Jovem esfaqueada mais de 15 vezes por homem recebe alta

A tarde desta quarta-feira (4/3) foi marcada por lágrimas de alegria e um sentimento de justiça no Rio de Janeiro. Alana Rosa, de 20 anos, recebeu alta do Hospital e Clínica de São Gonçalo após quase um mês de uma luta intensa pela vida. A jovem estava internada desde o dia 6 de fevereiro, quando foi brutalmente esfaqueada mais de 15 vezes por um homem que não aceitou o fim de suas investidas românticas.

Sob aplausos da equipe médica, que chegou a escrever uma carta de despedida emocionante para a paciente, Alana deixou a unidade em uma cadeira de rodas. Para a mãe, Jaderluce Anísio, o momento representa um renascimento. “A minha filha venceu essa batalha! Agora é bola para frente, estudar e se tornar uma grande médica”, desabafou.

O Crime e a Perseguição

O caso de Alana Rosa chocou a Região Metropolitana do Rio pela frieza do agressor, Luiz Felipe Sampaio, que conheceu a jovem em uma academia e passou meses enviando presentes de forma anônima.

Rejeição Educada: Mensagens reveladas pela família mostram que Alana foi gentil ao recusar o relacionamento, afirmando estar focada em seus estudos para Medicina.

O Ataque: Luiz Felipe invadiu a casa da vítima no bairro Galo Branco e desferiu os golpes. Ele foi preso em flagrante e permanece na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli.

Estado Grave: Durante a internação, Alana enfrentou coma induzido e precisou de aparelhos para respirar, passando por uma última cirurgia na véspera da alta.

Mobilização por Justiça

Na saída do hospital, amigos e familiares vestiam camisetas com o rosto de Alana e cartazes pedindo que o crime não fique impune. A celebração foi acompanhada de cânticos e orações, reforçando a rede de apoio que se formou em torno da estudante.

Detalhes do Caso Informações Atualizadas Vítima Alana Anísio Rosa, 20 anos Suspeito Luiz Felipe Sampaio (Preso) Tipificação Tentativa de Feminicídio Local do Crime São Gonçalo, RJ Próximo Passo Reabilitação motora e processo judicial

A história de superação de Alana Rosa agora serve como símbolo de resistência contra a violência de gênero no estado. Enquanto a jovem inicia sua fisioterapia e retoma os sonhos acadêmicos, a sociedade civil e órgãos de proteção acompanham o desdobramento jurídico para garantir que o agressor responda rigorosamente pela tentativa de tirar a vida de Alana.

Fonte: g1

Redigido por: ContilNet