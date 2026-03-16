16/03/2026
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Jovem talento de Sena Madureira inicia período de avaliação na base do Athletico Paranaense

Durante o período de avaliação, Keirryson será acompanhado por profissionais do clube

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Jovem talento de Sena Madureira inicia período de avaliação na base do Athletico Paranaense
A iniciativa contou com apoio do senador Alan Rick, que tem incentivado projetos voltados ao esporte| Foto: Gabriel Brito

O futebol de base acreano pode ganhar mais um representante em um grande clube do país. O jovem atleta senamadureirense Keirryson Weyllon iniciou nesta segunda-feira (16) um período de testes nas categorias de base do Athletico Paranaense, em Curitiba.

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A oportunidade surgiu após o jogador se destacar em uma peneira realizada pela escolinha Formando Campeões, em Rio Branco. A iniciativa contou com apoio do senador Alan Rick, que tem incentivado projetos voltados ao esporte e à descoberta de novos talentos no estado.

Durante o período de avaliação, Keirryson será acompanhado por profissionais do clube paranaense, que vão analisar seu desempenho técnico, físico e tático. Caso consiga aprovação nos testes, o jovem poderá permanecer em definitivo nas categorias de base do Furacão, considerado um dos clubes mais estruturados do futebol brasileiro na formação de atletas.

Natural de Sena Madureira, Keirryson já vinha chamando atenção em competições de base disputadas no Acre, onde demonstrou talento e potencial dentro de campo. A ida para um clube de grande porte representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento de sua carreira no futebol.

A expectativa agora é que o jovem aproveite ao máximo o período de testes e possa conquistar seu espaço, levando o nome de Sena Madureira e do Acre para o cenário nacional do esporte.

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