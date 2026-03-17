18/03/2026
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Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios

Juju do Pix coloca 500 ml de silicone nos seios e celebra nova etapa após procedimentos orofaciais de sucesso

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A influenciadora Juliana Oliveira, amplamente conhecida como Juju do Pix, deu um passo importante em sua jornada de transformação pessoal nesta terça-feira (17/03).
Reprodução

A influenciadora Juliana Oliveira, amplamente conhecida como Juju do Pix, deu um passo importante em sua jornada de transformação pessoal nesta terça-feira (17/03).

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Após enfrentar uma série de procedimentos delicados para reverter os danos causados pelo uso de óleo mineral no rosto, ela se internou em um hospital de São Paulo para realizar o grande sonho de colocar próteses de silicone nos seios.

Em suas redes sociais, Juju compartilhou o momento da internação com seus seguidores, visivelmente emocionada. “Vou realizar meu sonho de próteses de silicone. São 500 ml de cada lado. Já estou aqui esperando para me levarem para o centro cirúrgico”, revelou a influenciadora, que aguardava o início da operação nesta manhã.

A luta contra o óleo mineral

A nova cirurgia marca uma fase de renovação na vida de Juliana. Desde dezembro, ela vem passando por um intenso processo de recuperação orofacial para retirar o óleo mineral injetado em 2017.

Com informações do Metrópoles.

Na época, um procedimento mal-sucedido deixou seu rosto deformado, o que a levou a buscar ajuda especializada anos depois.

Histórico de cirurgias e próximos passos

A trajetória de Juju tem sido marcada por resiliência. Em novembro de 2025, ela passou por uma grande cirurgia orofacial e, em janeiro deste ano, realizou um novo procedimento menos invasivo para refinamento dos traços.

Embora o foco atual seja o implante de silicone, o tratamento facial de Juliana ainda não terminou. Outras intervenções cirúrgicas estão previstas para os próximos meses como parte do cronograma de reconstrução.

Para a influenciadora, a operação desta terça-feira é mais do que estética: é um resgate de sua autoestima após anos de exposição e críticas na web.

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