Justiça do Acre leiloa casas, terrenos e carros em várias comarcas

O mês de abril reserva oportunidades para quem deseja adquirir bens imóveis ou veículos por meio da Justiça do Acre. Uma série de leilões judiciais, abrangendo comarcas da capital e do interior, já está com lances abertos. Entre os destaques, figuram casas em bairros nobres, terrenos rurais, galpões e automóveis, com prazos de encerramento que variam entre os dias 6 e 16 do próximo mês.

Até o dia 6 de abril, os interessados podem disputar itens das 1ª, 2ª e 5ª Varas Cíveis de Rio Branco, que incluem uma residência no bairro Morada do Sol, uma edificação no Centro e um terreno em Senador Guiomard. Na mesma data, encerra-se o certame da Vara Única de Acrelândia, que oferta um imóvel rural e um reboque de carga (sucata). Em Tarauacá, um terreno no bairro Copacabana pode ser arrematado até o dia 8.

Oportunidades no Interior e Capital

O cronograma segue no dia 13 com a venda de uma edificação no bairro Cidade Nova, em Rio Branco. Já em Cruzeiro do Sul, o leilão de um galpão no bairro Remanso finaliza no dia 15. A maratona de vendas públicas termina no dia 16 de abril, com lotes que incluem um Toyota Corolla (ano 2013/2014), uma casa no bairro Conquista e uma chácara situada no Ramal Nazaré, em Brasiléia.

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Condições de Pagamento

Um dos principais atrativos é a possibilidade de parcelamento. Para os imóveis, o edital permite uma entrada de 25% e o saldo restante dividido em até 30 meses. No caso dos veículos, o saldo pode ser quitado em até seis vezes após a entrada. Vale lembrar que, conforme a legislação, lances à vista possuem preferência sobre as propostas parceladas.

Para participar e conferir os detalhes de cada edital, os interessados devem realizar o cadastro prévio no site da leiloeira oficial. A modalidade eletrônica permite que cidadãos de todo o estado acompanhem e ofertem lances em tempo real, garantindo transparência ao processo judicial.