Laço azul gigante no elevado Mamédio Bittar chama atenção para inauguração

A Prefeitura de Rio Branco colocou um laço azul gigante em cima do viaduto Mamédio Bittar para o evento de inauguração que acontece na noite desta sexta-feira (20).

O evento de inauguração acontece às 18h, na Avenida Ceará, e contará com a presença do prefeito Tião Bocalom, do senador Marcio Bittar e de outras autoridades.

A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões e foi financiada por emendas parlamentares do senador Marcio Bittar e contrapartida da prefeitura.

A estrutura

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

A obra possui estrutura sustentada por 27 pilares, além de concretagem e instalação de vigas metálicas distribuídas em seis vãos.