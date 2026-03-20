20/03/2026
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Laço azul gigante no elevado Mamédio Bittar chama atenção para inauguração

A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões

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Prefeitura decora elevado Mamédio Bittar com laço gigante para grande evento
Prefeitura decora elevado Mamédio Bittar com laço gigante para grande evento | Foto: Juan Diaz, ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco colocou um laço azul gigante em cima do viaduto Mamédio Bittar para o evento de inauguração que acontece na noite desta sexta-feira (20).

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O evento de inauguração acontece às 18h, na Avenida Ceará, e contará com a presença do prefeito Tião Bocalom, do senador Marcio Bittar e de outras autoridades.

A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões e foi financiada por emendas parlamentares do senador Marcio Bittar e contrapartida da prefeitura.

A estrutura

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

A obra possui estrutura sustentada por 27 pilares, além de concretagem e instalação de vigas metálicas distribuídas em seis vãos.

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