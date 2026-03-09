Lindbergh diz que esquema do Banco Master cresceu no governo Bolsonaro

O deputado federal Lindbergh Farias afirmou nas redes sociais que o esquema envolvendo o Banco Master teria se expandido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o parlamentar, o crescimento da instituição ocorreu entre 2019 e 2022, período em que o Banco Central do Brasil era presidido por Roberto Campos Neto.
Na publicação, Lindbergh afirmou que a flexibilização regulatória naquele período teria permitido operações financeiras mais arriscadas por instituições menores. O deputado também citou o banqueiro Daniel Vorcaro e declarou que as relações políticas envolvendo o caso deveriam ser investigadas.
O parlamentar ainda disse que, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve maior vigilância regulatória e avanço nas investigações relacionadas ao caso.
Bacci Notícias