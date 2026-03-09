09/03/2026
Lindbergh diz que esquema do Banco Master cresceu no governo Bolsonaro

Lindbergh diz que esquema do Banco Master cresceu no governo Bolsonaro
Lindbergh diz que esquema do Banco Master cresceu no governo Bolsonaro/Foto: Reprodução

O deputado federal Lindbergh Farias afirmou nas redes sociais que o esquema envolvendo o Banco Master teria se expandido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o parlamentar, o crescimento da instituição ocorreu entre 2019 e 2022, período em que o Banco Central do Brasil era presidido por Roberto Campos Neto.

Na publicação, Lindbergh afirmou que a flexibilização regulatória naquele período teria permitido operações financeiras mais arriscadas por instituições menores. O deputado também citou o banqueiro Daniel Vorcaro e declarou que as relações políticas envolvendo o caso deveriam ser investigadas.

O parlamentar ainda disse que, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve maior vigilância regulatória e avanço nas investigações relacionadas ao caso.

