11/03/2026
ContilPop
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem
Advogada de celebridades estreia coleção focada em “roupas para divórcio”
Faustão aparece sorridente ao lado do genro Julinho Casares em foto rara
Mãe de Oruam, vira foragida da justiça após comemorar nascimento da neta
Zé Felipe defende Leonardo após polêmica com José Leonardo
BBB26: Babu faz revelação sobre relação com Chaiany no reality
Modelo Pauline Tantot e Neymar Jr reagem a polêmica de curtida no Instagram

Locutor de comícios, Eliabe Dark, que marcou época em Sena Madureira, morre em Rio Branco

Eliabe construiu uma trajetória bastante conhecida em Sena Madureira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Locutor de comícios que marcou época em Sena Madureira morre em Rio Branco
o velório e o sepultamento deverão acontecer na própria capital| Foto: Reprodução

Faleceu no início da noite desta terça-feira (10), em Rio Branco, Eliabe Dark, irmão do professor Rivaldo Severo, conhecido como Boim, ex-vereador e ex-diretor da Rádio Difusora de Sena Madureira. Ele vinha enfrentando um câncer e estava em tratamento na capital acreana.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Eliabe construiu uma trajetória bastante conhecida em Sena Madureira, especialmente durante períodos eleitorais, quando atuava como apresentador de comícios políticos. Dono de uma voz marcante e de grande desenvoltura diante do público, ele se destacou ao longo dos anos e passou a ser reconhecido como uma das principais referências nesse tipo de evento no município.

Com o passar do tempo, Eliabe se mudou para Rio Branco, onde passou a residir nos últimos anos, enquanto também cuidava da saúde.

De acordo com informações repassadas por familiares e amigos, o velório e o sepultamento deverão acontecer na própria capital. A morte de Eliabe provocou grande comoção entre pessoas que o conheceram, sobretudo em Sena Madureira, cidade onde ele deixou uma forte lembrança por sua participação em momentos importantes da vida política local.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.