Locutor de comícios que marcou época em Sena Madureira morre em Rio Branco

Faleceu no início da noite desta terça-feira (10), em Rio Branco, Eliabe Dark, irmão do professor Rivaldo Severo, conhecido como Boim, ex-vereador e ex-diretor da Rádio Difusora de Sena Madureira. Ele vinha enfrentando um câncer e estava em tratamento na capital acreana.

Eliabe construiu uma trajetória bastante conhecida em Sena Madureira, especialmente durante períodos eleitorais, quando atuava como apresentador de comícios políticos. Dono de uma voz marcante e de grande desenvoltura diante do público, ele se destacou ao longo dos anos e passou a ser reconhecido como uma das principais referências nesse tipo de evento no município.

Com o passar do tempo, Eliabe se mudou para Rio Branco, onde passou a residir nos últimos anos, enquanto também cuidava da saúde.

De acordo com informações repassadas por familiares e amigos, o velório e o sepultamento deverão acontecer na própria capital. A morte de Eliabe provocou grande comoção entre pessoas que o conheceram, sobretudo em Sena Madureira, cidade onde ele deixou uma forte lembrança por sua participação em momentos importantes da vida política local.