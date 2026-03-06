Lotofácil hoje, concurso 3629: Confira o resultado sorteado nesta sexta (6)

As 15 dezenas do concurso número 3629 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 20 – 01 – 21 – 07 – 16 – 13 – 14 – 22 – 15 – 23 – 17 – 25 – 19 – 24 – 04.

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 2 milhões.

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Um jogo simples custa R$ 3,50, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.