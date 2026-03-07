07/03/2026
Lotofácil hoje, concurso 3630: Confira o resultado sorteado neste sábado (7)

As 15 dezenas do concurso número 3630 da Lotofácil foram sorteadas na noite deste sábado (7), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 14 – 24 – 11 – 06 – 12 – 15 – 02 – 03 – 05 – 07 – 04 – 19 – 08 – 23 – 17.

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 8,5 milhões.

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Um jogo simples custa R$ 3,50, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

