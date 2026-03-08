08/03/2026
ContilNet
Lula destaca importância da educação em vídeo nas redes sociais e aconselha jovens a estudar

Mensagem sobre futuro

Lula destaca importância da educação
Lula destaca importância da educação/Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais, no sábado (7), um vídeo em que reforça a importância da educação como caminho para transformar vidas e ampliar oportunidades. Na gravação, o presidente aparece conversando com um jovem e faz um apelo para que ele se dedique aos estudos e pense no futuro.

Na legenda da publicação, Lula afirma que garantir educação para os brasileiros é uma missão de vida. “Eu tenho uma missão de vida: garantir educação para os brasileiros e para as brasileiras. É isso que move o meu trabalho todos os dias. A educação é o caminho que abre portas, transforma vidas e dá às pessoas a chance de sonhar mais alto”, escreveu.

Durante a conversa registrada no vídeo, o presidente aconselha o jovem a aproveitar o momento da vida para investir nos estudos, destacando a responsabilidade que vem com a formação de uma família.

“Vou dar um conselho para você. Você é muito novo e agora tem uma responsabilidade grande. Então eu queria que você se dedicasse a estudar”, afirma Lula no vídeo.

Na sequência, ele reforça que a educação pode mudar a realidade em poucos anos. “Estude, porque em três ou quatro anos você aprende uma boa profissão. Você vai ser dono do seu nariz, vai poder dizer: eu tenho uma profissão, eu trabalho, tenho um salário, cuido da minha família e ainda cuido da minha mãe. A tua vida vai mudar”, declarou.

Lula também aproveita para deixar um recado a pais e responsáveis sobre o papel de incentivar os filhos a permanecerem na escola.

“Você tem que aproveitar que seus filhos estão com 15, 18 anos e dizer para eles: vá estudar”, conclui o presidente no vídeo publicado nas redes sociais.

